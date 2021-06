England vs New Zealand, 1st Test, Day 2: सलामी बल्लेबाज रोरी बर्न्‍स (नाबाद 59) रन और कप्तान जोए रूट (42) रन की शानदार पारी और दोनों बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिए हुई 93 रनों की साझेदारी से इंग्लैंड ने यहां न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स मैदान पर खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक पहली पारी में दो विकेट पर 111 रन बनाए लिए हैं और वह अभी 267 रन पीछे है. स्टंप्स तक बर्न्‍स 134 गेंदों पर आठ चौकों की मदद से 59 रन और रूट 112 गेंदों पर पांच चौके के सहारे 42 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं. न्यूजीलैंड की ओर से टिम साउदी और काइल जैमिसन ने अबतक एक-एक विकेट लिया है. Also Read - WTC 2021: भारत के लिए खतरे की घंटी, डेब्‍यू मैच में न्‍यूजीलैंड के DEVON CONWAY ने जड़ा दोहरा शतक

इससे पहले, न्यूजीलैंड ने डेब्यू टेस्ट खेल रहे सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे के 347 गेंदों पर 22 चौकों और एक छक्के की मदद से 200 रन की शानदार पारी के दम पर 378 रन बनाए. न्यूजीलैंड को पहली पारी में ऑलआउट करने के बाद उतरी इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और जैमिसन ने डॉमिनिक सिब्ले को खाता खोले बिना आउट किया. इसके कुछ देर बाद साउदी ने जैक क्राव्ली (2) को पवेलियन भेजा. Also Read - लॉर्ड्स टेस्ट: दोहरे शतक की तरफ बढ़ रहे हैं डेवोन कॉन्वे, लंच तक न्यूजीलैंड 314/7

न्यूजीलैंड ने दूसरे सत्र में इंग्लैंड को शुरुआती झटके देकर मैच पर पकड़ बनाने की कोशिश की और चायकाल तक उसे 25 रन पर दो झटके दिए. लेकिन तीसरा सत्र पूरी तरह बर्न्‍स और रूट के नाम रहा और इन दोनों बल्लेबाजों ने सधी हुई पारी खेल टीम को मुसीबत से उबारा. Also Read - मार्क वुड ने किया ओली रॉबिन्‍सन का बचाव, रिपोर्टर के सवाल पर बोल- उसे खेल पर फोकस करने दो

इससे पहले, न्यूजीलैंड ने आज सुबह तीन विकेट पर 246 रन से आगे खेलना शुरू किया और कॉनवे ने 136 तथा हेनरी निकोलस ने 46 रन से अपनी पारी आगे बढ़ाई. दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 174 रनों की साझेदारी की. निकोलस ने 175 गेंदों पर चार चौकों की मदद से 61 रन बनाए. इसके बाद वुड और रॉबिंसन ने इंग्लैंड की मैच में वापसी कराई और न्यूजीलैंड की पारी को लड़खड़ा दिया.

निकोलस के आउट होने के बाद न्यूजीलैंड ने बीजे वाटलिंग (1), कॉलिन डी ग्रैंड होम (0) और मिशेल सेंटनर (0) के विकेट महज छह रन के अंदर गंवाए. इसके बाद दूसरे सत्र में रॉबिंसन ने काइल जैमिसन (9) को आउट किया और इसके कुछ देर बाद एंडरसन ने टिम साउदी (8) को आउट कर न्यूजीलैंड को नौवां झटका दिया.

Rory Burns and Joe Root share an unbeaten stand of 93 as they take England to stumps at 111/2 on day two.

They are trailing New Zealand by 267.#ENGvNZ | https://t.co/PyjT1jqj3I pic.twitter.com/L6cq4CQvMn

