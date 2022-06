England vs New Zealand, 1st Test: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच लॉर्ड्स में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें इंग्लैंड ने मैटी पॉट्स (Matty Potts) को डेब्यू का मौका दिया. अपने पदार्पण मैच में पॉट्स ने शानदार गेंदबाजी की. उन्होंने पहली पारी में 9.2 ओवर गेंदबाजी की और 13 रन देकर 4 शिकार किए. न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्सन (Kane Williamson) को पॉट्स ने ही अपना शिकार बनाया और उनकी दमदार गेंदबाजी की बदौलत न्यूजीलैंड महज 132 रन पर सिमट गई.Also Read - इयान बेल को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, राष्ट्रीय चयनकर्ता की दौड़ में शामिल

खास बात ये रही कि न्यूजीलैंड की टीम दूसरी पारी में जब बल्लेबाजी के लिए उतरी, तो उस वक्त भी पॉट्स ने ही केन विलियम्सन को अपना शिकार बनाया. दोनों बार विलियम्सन कैच आउट हुए.

