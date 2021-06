ENG vs NZ 2nd Test LIVE Streaming for Free in India: आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के लिए इंग्लैंड के खिलाफ खुद को तैयार करने में जुटी न्यूजीलैंड की टीम गुरुवार से टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेलने उतरेगी. लॉर्ड्स में खेला गया सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था हालांकि न्यूजीलैंड की टीम ने यहां शानदार खेल दिखाया था. मैच का तीसरा दिन अगर बारिश से नहीं धुलता तो वह इस मैच का नतीजा अपने पक्ष में मोड़ सकती थी. दूसरे टेस्ट के लिए न्यूजीलैंड टेस्ट चैंपियनशिप की चुनौतियों के देखते हुए कुछ बदलाव जरूर कर सकती है. Also Read - England vs New Zealand, 1st Test, Live Streaming: यहां देख सकते हैं इंग्लैंड-न्यूजीलैंड लॉर्ड्स टेस्ट का Live Telecast

इंग्लैंड की टीम भी अपने युवा खिलाड़ियों के दम पर शानदार खेल दिखाना चाहेगी. उसने इस सीरीज में एक्सपेरीमेंट करने के लिहाज से अपने अनुभवी खिलाड़ियों को आराम देने का फैसला किया है और अपनी टीम में 7 ऐसे युवा खिलाड़ियों को चुना, जिन्होंने अपने करियर में 5 टेस्ट से भी कम मैच खेले हैं. हालांकि ऑली रॉबिन्सन को निलंबन के कारण अपने डेब्यू टेस्ट के बाद से ही बाहर होना पड़ा है. यहां जानें- कब, कहां और कैसे देख सकते हैं इस मैच का LIVE टेलीकास्ट और LIVE Streaming. Also Read - इंग्लैंड टीम को बड़ा झटका, न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हुए जोफ्रा आर्चर

England vs New Zealand, 1st Test Lord's, London, live starts at 3:30 pm IST Also Read - ENG vs NZ- न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नए खिलाड़ियों को मौका देगा इंग्लैंड: Ashley Giles

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच कब खेला जाएगा?

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच गुरुवार (10 जून 2021) से खेला जाएगा.

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट कहां खेला जाएगा?

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में खेला जाएगा.

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच कितने बजे से खेला जाएगा?

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा.

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच दूसरे टेस्ट मैच में कितने बजे टॉस होगा?

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्‍ट में टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे होगा.

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच का Live Telecast कहां देख सकते हैं?

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच का लाइव प्रसारण आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर देख सकते हैं.

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट की Live Streaming कहां देख सकते हैं?

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच की Live streaming आप Sony LIV app पर देख सकते हैं.