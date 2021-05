England vs New Zealand, Test Series: न्यूजीलैंड (New Zealand) के खिलाफ टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के उन खिलाड़ियों को स्थान मिलना मुश्किल है, जो आईपीएल (Indian Premier League) खेलकर वतन लौटे हैं. दरअसल इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (England and Wales Cricket Board) आईपीएल में खेलने वाले क्रिकेटर्स को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नहीं उतारना चाहता है. Also Read - ENG vs NZ- न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नए खिलाड़ियों को मौका देगा इंग्लैंड: Ashley Giles

अगर ऐसा होता है तो जोस बटलर, जॉनी बेयरस्टो, क्रिस वोक्स, सैम कर्रन और मोईन अली जैसे खिलाड़ी दो जून से न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की शृंखला नहीं खेल सकेंगे. बता दें कि इन खिलाड़ियों का पृथकवास इस सप्ताह के आखिर में खत्म होगा, जबकि लॉडर्स पर पहला टेस्ट शुरू होने में दो सप्ताह ही बचे हैं. Also Read - England vs New Zealand: न्यूजीलैंड को लग सकता है झटका, Trent Boult नहीं होंगे इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का हिस्सा!

बीबीसी स्पोटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘आईपीएल खिलाड़ियों के लिये समय बहुत कम बचा है. इसके मायने हैं कि ओली रॉबिनसन, क्रेग ओवरटन और जेम्स ब्रासे जैसे खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है.’’ ‘द इंडिपेंडेंट’ की रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘टेस्ट क्रिकेट का अभ्यास नहीं मिल पाना चिंता का सबब है. वहीं दूसरे खिलाड़ी कई सप्ताह से काउंटी चैम्पियनशिप खेल रहे हैं.’’ मुख्य कोच क्रिस सिल्वरवुड मंगलवार को चयन समिति की बैठक बुलायेंगे. Also Read - IPL 2021: 10 मई तक भारत में ही रुकेंगे कीवी खिलाड़ी, यह है वजह

इससे पहले इंग्लैंड पुरुष क्रिकेट के प्रबंध निदेशक एशले जाइल्स ने संकेत दिया था कि निलंबित आईपीएल से लौटे खिलाड़ियों का न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलना मुश्किल है. आईपीएल में इंग्लैंड के 11 क्रिकेटरों ने भाग लिया था. आईपीएल बायो बबल में कोरोना संक्रमण के कारण चार मई को अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया गया.

England vs New Zealand, Test Series Full Schedule:

2-6 जून – पहला टेस्ट, लॉर्ड्स (दोपहर साढ़े 3 बजे से)

10-14 जून – दूसरा टेस्ट, बर्मिंघम (दोपहर साढ़े 3 बजे से)