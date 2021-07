England vs Pakistan, 1st T20I: पाकिस्तान ने ट्रेंट ब्रिज (Trent Bridge, Nottingham) में 16 जुलाई को खेले गए पहले टी20 मैच में इंग्लैंड को मात दी. कप्तान बाबर आजम (85) और मोहम्मद रिजवान (63) रनों की शानदार पारी के दम पर पाकिस्तान ने 31 रन से मैच अपने नाम कर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है.Also Read - England vs Pakistan, 1st T20I: Liam Livingstone ने रच दिया इतिहास, इंग्लैंड की ओर से ठोका सबसे तेज शतक

इंग्लैंड की पारी का 5वां ओवर मोहम्मद हसनैन ने फेंका. जब मोईन अली ने तीसरी बॉल पर लेग साइड में हवाई शॉट खेला. गेंद लपकने की कोशिश में सोहेब मकसूद और हारिस रऊफ एक ही दिशा में भागे. रऊफ ने गेंद को लपक लिया, जिसके बाद वह सोहेब से टकरा गए. हालांकि इसमें दोनों चोटिल होने से बाल-बाल बचे. Also Read - England vs Pakistan, 1st T20I: इंग्लैंड दौरे पर पाकिस्तान ने जीता पहला मैच, T20 सीरीज में बनाई लीड

This think this catch of year by Haris Rauf. #ENGvsPAK https://t.co/PYV0QqrKHg pic.twitter.com/2H4pylFxD3

पाकिस्तान ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बाबर के 49 गेंदों पर आठ चौकों और तीन छक्कों की मदद से 85 तथा रिजवान के 41 गेंदों पर आठ चौकों और एक छक्के के सहारे 63 रनों के दम पर 20 ओवर में छह विकेट पर 232 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया.

Pakistan win the 1st T20I against England by 31 runs 🎉

Shaheen Afridi is the pick of the bowlers returning figures of 3/30. #ENGvPAK | https://t.co/IoVJZWiC0L pic.twitter.com/EcHEyYPPaW

