England vs Pakistan, 1st T20I, Live Streaming: When and Where to Watch Live Match on TV and Mobile.

इंग्लैंड दौरे पर गई पाकिस्तान की टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज में 0-3 से सूपड़ा साफ होने के बाद अब 3 मैचों की टी20 सीरीज में मेजबान टीम के आमने-सामने होगी. सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार को नॉटिंघम, ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा. वनडे सीरीज में इंग्लैंड की B टीम मानी जाने वाली इंग्लैंड के खिलाफ मिली शर्मनाक हार के बाद बाबर आजम (Babar Azam) की कप्तानी वाली पाकिस्तान अब टी20 सीरीज (ENG vs PAK T20i Series) जीतकर अपनी हार का बदला पूरा करना जरूर चाहेगा.Also Read - हैरान हूं England की अकैडमी टीम से बुरी तरह हार गया पाकिस्तान: Inzamam Ul Haq

हालांकि पाकिस्तान की राह अब और मुश्किल होगी क्योंकि इस सीरीज के लिए इंग्लैंड की मुख्य टीम उसके सामने होगी. T20I सीरीज से पहले टीम में कोविड- 19 के कुछ मामले सामने आने के बाद ईसीबी ने हेल्थ प्रोटोकॉल के तहत अपने खिलाड़ियों को क्वॉरंटीन में भेज दिया था. लेकिन अब इस सीरीज के लिए सभी मुख्य टीम के खिलाड़ी उपलब्ध हैं. Also Read - England vs Pakistan: इंग्‍लैंड की टी20 टीम में इयोन मोर्गन की वापसी, वनडे टीम के नए चेहरों को मिला मौका

इसके बावजूद पाकिस्तान की टीम अपना दमखम दिखाने के लिए यहां उलटफेर करना जरूर चाहेगी. देखें भारत में कब और कहां देख सकते हैं इस मैच का लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग. Also Read - ICC Cricket World Cup Super League, Points Table: इंग्‍लैंड का विश्‍व कप 2023 खेलना लगभग तय, 5वें स्‍थान पर पहुंचा आयरलैंड

इंग्‍लैंड और पाकिस्‍तान के बीच T20I सीरीज का पहला मुकाबला कब खेला जाएगा?

इंग्‍लैंड और पाकिस्‍तान के बीच T20I सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार 16 जुलाई को खेला जाएगा.

इंग्‍लैंड और पाकिस्‍तान के बीच T20I सीरीज का पहला मुकाबला कहां खेला जाएगा?

इंग्‍लैंड और पाकिस्‍तान के बीच T20I सीरीज का पहला मुकाबला नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेला जाएगा.

इंग्‍लैंड और पाकिस्‍तान के बीच T20I सीरीज का पहला मुकाबला कितने बजे शुरू होगा?

इंग्‍लैंड और पाकिस्‍तान के बीच T20I सीरीज का पहला मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा.

इंग्‍लैंड और पाकिस्‍तान के बीच T20I सीरीज के पहले मुकाबले में टॉस कितने बजे होगा?

इंग्‍लैंड और पाकिस्‍तान के बीच T20I सीरीज के पहले मुकाबले में टॉस रात 10.30 बजे होगा.

इंग्‍लैंड और पाकिस्‍तान के बीच T20I सीरीज के पहले मुकाबले को टीवी पर किस चैनल पर देखा जा सकता है?

इंग्‍लैंड और पाकिस्‍तान के बीच T20I सीरीज के पहले मुकाबले को भारत में टीवी पर सोनी स्‍पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देखा जा सकता है.

इंग्‍लैंड और पाकिस्‍तान के बीच T20I सीरीज के पहले मुकाबले को लाइव स्‍ट्रीमिंग के माध्‍यम से मोबाइल पर कैसे देख सकेंगे फैन्‍स?

इंग्‍लैंड और पाकिस्‍तान के बीच T20I सीरीज के पहले मुकाबले को लाइव स्‍ट्रीमिंग के माध्‍यम से सोनी लिव ऐप (Sony Liv App) मोबाइल ऐप के माध्‍यम से देखा जा सकता है.