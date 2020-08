England vs Pakistan 1st Test Day 3 : पाकिस्तान ने 3 मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में मेजबान इंग्लैंड (England vs Pakistan) को 219 रन पर ढेर कर दिया. इस तरह पाकिस्तान को पहली पारी में 107 रन की बढ़त प्राप्त हुई. तीसरे दिन का स्टंप तक पाकिस्तान ने दूसरी पारी में 137 रन पर 8 विकेट गंवा दिए हैं. अब पाकिस्तान की कुल बढ़त 244 रन की हो गई है. पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद अब्बास खाता खोले बगैर नाबाद हैं जबकि यासिर शाह Yasir Shah (12) नाबाद लौटे. Also Read - पूर्व कप्तान सरफराज अहमद के हाथ में जूते देख भड़ उठे शोएब अख्तर, टीम मैनेजमेंट को सुनाई खरी खोटी

मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड में जारी पाकिस्तान की दूसरी पारी की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने नियमित अंतराल विकेट खोए. पहली पारी में 156 रन की पारी खेलने वाले ओपनर शान मसूद (Shan Masood) दूसरी पारी में खाता भी नहीं खोल सके. मसूद को स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) ने जोस बटलर (Jos Buttler) के हाथों कैच कराया. मसूद जब आउट हुए उस समय पाक का स्कोर 6 रन था. Also Read - England vs Pakistan 1st Test : इंग्लैंड की पारी लड़खड़ाई, लंच तक स्कोर 159/5

बाबर आजम भी सस्ते में लौटे Also Read - England vs Pakistan 1st Test: शान मसूद ने खेली करियर बेस्ट पारी, पाकिस्तान ने पहली पारी में बनाए 326 रन

33 रन के कुल योग पर पाक का दूसरा विकेट गिरा. आबिद अली Zको 20 रनके निजी स्कोर पर डोम बेस ने क्रिस वोक्स के हाथों लपकवाया. पाकिस्तान का तीसरा विकेट बाबर आजम (Babar Azam) के रूप में गिरा जिन्हें 5 रन के निजी योग पर वोक्स ने पवेलियन भेजा. कप्तान अजहर अली ने 18 वहीं असद शफीक ने 29 रन की पारी खेली. मोहम्मद रिजवान को 27 और शादाब खान को 15 रन के निजी स्कोर पर क्रमश: स्टोक्स और ब्रॉड ने आउट किया.

शाहीन शाह आफरीदी 2 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें स्टोक्स ने रोरी बर्न्स के हाथों लपकवाया.

इंग्लैंड की ओर से ओली पोप ने अर्धशतकीय पारी खेली

इससे पहले इंग्लैंड की टीम 219 रन पर आउट हो गई. पाकिस्तान के लेग स्पिनरों ने 6 विकेट चटकाए. इंग्लैंड के बल्लेबाजों में ओली पोप को छोड़कर कोई नहीं चल सका जो 62 रन बनाकर आउट हो गए . इसके बाद यासिर शाह ने चार और शादाब खान ने दो विकेट लेकर इंग्लैंड की पारी का अंत कर दिया.

दूसरे दिन इंग्लैंड ने चार विकेट 92 रन पर गंवा दिए थे जिसके बाद पोप ने पारी को संभाला. वह कल 46 रन पर नाबाद थे. अपना पांचवां अर्धशतक पूरा करने के बाद वह विकेट गंवा बैठे.