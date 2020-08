England vs Pakistan 1st Test Predicted Playing XI: वेस्टइंडीज और आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट व वनडे सीरीज जीतने के बाद मेजबान इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान (Pakistan tour of England 2020) के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में बुलंद हौसलों के साथ उतरेगी. दोनों टीमों के बीच आज यानी बुधवार (5 अगस्त 2020) से 3 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा. Also Read - England vs Pakistan 1st Test 2020 Live Streaming: जानिए कब और कहां देखें ENG vs PAK पहला टेस्ट मैच

विंडीज के खिलाफ इंग्लैंड की जीत में जिन दो खिलाड़ियों ने अहम भूमिका निभाई थी उनमें अनुभवी पेसर स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) और ऑलराउंडर बेन स्टोक्स (Ben Stokes) नाम सबसे उपर है. ब्रॉड ने टेस्ट में अपने विकेटों की संख्या 500 पहुंचाई थी वहीं स्टोक्स ने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से टेस्ट रैंकिंग में बतौर ऑलराउंडर शीर्ष स्थान हासिल किया था. Also Read - इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से पहले पाक कप्तान ने कहा- हमारा पेस अटैक अनुभवहीन है लेकिन..

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच होने वाले पहले टेस्ट मैच में कैसा रहेगा पिच (Pitch Report)का मिजाज आइए जानते हैं: Also Read - इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए 16 सदस्यीय पाक स्क्वाड का ऐलान; बाहर हुए 4 खिलाड़ी

ओल्ड ट्रेफर्ड (Old Trafford, Manchester) की पिच वेस्टइंडीज के खिलाफ संपन्न टेस्ट सीरीज में गेंदबाजों के अनुकूल रही थी. हालांकि धैर्य और पिच पर समय बिताकर बल्लेबाज भी यहां ढेरों रन बना सकते हैं. ये देखना दिलचस्प होगा कि टॉस जीतकर कप्तान क्या फैसला लेते हैं. विंडीज ने दो टेस्ट में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली.

मौसम का हाल (Weather forecast)

मैच के लिए मौसम अच्छा रहेगा. टेस्ट के पहले दिन सुबह में बारिश की फुहार का अनुमान है. पूरे दिन 56 प्रतिशत बारिश के आसार के साथ साथ अधिकतम तापमान 22°C जबकि न्यूनतम तापमान 16°C रहने का अनुमान है.

संभावित प्लेइंग इलेवन (Pakistan tour of EngIand Possible Playing XI 1st Test)

इंग्लैंड

रोरी बर्न्स, डोमिनिक सिब्ले, जैक क्राउले, जो रूट (कप्तान), बेन स्टोक्स, ओली पोप, जोस बटलर (विकेटकीपर), क्रिस वोक्स, जोफ्रा आर्चर, स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन.

पाकिस्तान

शान मसूद, आबिद अली, अजहर अली (कप्तान), बाबर आजम, असद शफीक, हारिस /फवाद आलम, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), यासिर शाह, शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास.