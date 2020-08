पाकिस्तान क्रिकेट टीम (England vs Pakistan) ने साउथैम्प्टन में जारी सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन अपनी पहली पारी में टी ब्रेक तक 85 रन पर 2 विकेट गंवा दिए. आबिद अली 49 और बाबर आजम सात रन बनाकर खेल रहे थे कि तेज बारिश के कारण ब्रेक फिर जल्दी लेना पड़ा. Also Read - England vs Pakistan 2nd Test : शुरुआती झटके से उबरा पाकिस्तान, लंच तक स्कोर 62/1

पहले सेशन में जेम्स एंडरसन (James Anderson) ने पहले टेस्ट में शतक जमाने वाले शान मसूद (Shan Masood) को पारी की 14वीं गेंद पर एल्बीडब्ल्यू आउट कर दिया. उस समय पाकिस्तान का स्कोर एक विकेट पर छह रन था. पहले सेशन में मेजबान तेज गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा. Also Read - England vs Pakistan 2nd Test : पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का किया फैसला, दोनों टीमों ने प्लेइंग XI में किए बदलाव

आबिद अली को 2 जीवनदान मिले Also Read - Eng vs Pak, 2nd Test: बेन स्टोक्स के बिना सीरीज पर कब्जा करने की कोशिश करेगी इंग्लैंड

आबिद अली (Abid Ali) को स्लिप में दो बार जीवनदान मिले. पहले डोम सिबले ने तीसरे स्लिप में उनका कैच छोड़ा जब उन्होंने खाता भी नहीं खोला था. इसके बाद दूसरी स्लिप में रोरी बर्न्स ने 21 के स्कोर पर उन्हें जीवनदान दिया.

पिछली 12 टेस्ट पारियों में सिर्फ 139 रन बनाने वाले कप्तान अजहर अली 20 रन पर थे जब बारिश के कारण 10 मिनट पहले लंच ब्रेक लेना पड़ा. लंच के बाद एंडरसन ने उन्हें पवेलियन भेजा जब दूसरी स्लिप में रोरी बर्न्स ने उनका कैच लपका. वह लंच के अपने स्कोर पर ही आउट हो गए.

एंडरसन ने झटके 2 विकेट

पहले टेस्ट में खराब गेंदबाजी के बावजूद टीम में जगह सुरक्षित रखने वाले एंडरसन ने 12 ओवर में 24 रन देकर दो विकेट लिए. इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया लेकिन दो घंटे बाद बारिश आने से खेल पहले ही रोकना पड़ा.

आर्चर की जगह सैम कर्रन को मिला मौका

इंग्लैंड ने टीम में दो बदलाव करते हुए तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की जगह सैम कर्रन को मौका दिया जबकि पारिवारिक कारणों से न्यूजीलैंड लौटे ऑलराउंडर बेन स्टोक्स की जगह बल्लेबाज जैक क्राउले को उतारा गया. पाकिस्तान ने ऑलराउंडर शादाब खान की जगह फवाद आलम को मौका दिया है.