साउथम्‍प्‍टन में खेले जा रहे टेस्‍ट सीरीज के तीसरे मुकाबले के दौरान इंग्‍लैंड (England vs Pakistan) ने पहले दिन लंच तक दो विकेट के नुकसान पर 91 रन बना लिए हैं. ज़क क्रॉली 51 रन बनाकर डटे हुए हैं. उनके साथ दूसरे छोर पर कप्‍तान जो रूट 10 रन बनाकर खेल रहे हैं.

इंग्‍लैंड ने मैच में टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया. मेजबान टीम की शुरुआत अच्‍छी नहीं रही. महज छह रन के निजी स्‍कोर पर रोरी बर्न्‍स आउट हो गए. शाहीन अफरीदी ने उन्‍हें मसूद के हाथों कैच आउट करवाया.

इसके बाद दूसरे सलामी बल्‍लेबाज डोमनिक सिबले ने जाक क्रावले के साथ मिलकर पारी को संभाला. दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी बनी. इंग्‍लैंड का स्‍कोर जब 73 रन था यासिर शाह ने सिबले को आउट कर इस पार्टनरशिप को तोड़ा. आगे बढ़कर खेलने के प्रयास में सिबले बीट हो गए. गेंद पैड पर जाकर टकराई और अंपायर ने उन्‍हें एलबीडब्‍ल्‍यू आउट दे दिया. सिबले ने डीआरएस की मदद भी ली, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ.

इंग्‍लैंड की टीम सीरीज में पहले ही 1-0 से बढ़त बनाए हुए है. दूसरा मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था.