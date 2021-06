England vs Pakistan: पाकिस्‍तान की टीम को जल्‍द ही इंग्‍लैंड का दौरा (Pakistan Tour of England 2021) करना है. जुलाई में दोनों टीमों के बीच सीरीज की शुरुआत होगी. इन मैचों को मैदान पर जाकर देखने वाले फैन्‍स के लिए एक अच्‍छी खबर आई है. एजबेस्‍टन में होने वाले वनडे मुकाबले के लिए 80 प्रतिशत दर्शकों को मैदान में आने की मंजूरी दे दी गई है. Also Read - Misbehave with Younis Khan: PCB अधिकारी ने Younis Khan के साथ की थी बदतमीजी, इसलिए छोड़ा कोच का पद

एजबेस्‍टन में 13 जुलाई को वनडे सीरीज का तीसरा मैच खेला जाना है. इंग्‍लैंड की टीम को हाल ही में न्‍यूजीलैंड के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज में 0-1 से हार का सामना करना पड़ा है. इंग्लिश टीम मौजूदा वक्‍त में श्रीलंका के खिलाफ घरेलू सीरीज खेल रही है. वनडे में श्रीलंका को 3-0 से क्‍लीन स्‍वीप करने के बाद अब दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत होने जा रही है.

इसके बाद अगले महीने इंग्‍लैंड अपने घर पर ही पाकिस्‍तान का सामना करेगा. वारविकशर के मुख्य कार्यकारी स्टुअर्ट केन ने कहा, ''यह पश्चिमी मिडलैंड में खेलों के लिये अच्छी खबर है कि इतने अधिक दर्शक इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच एजबेस्टन में मैच का लुत्फ उठा पाएंगे.'' इस महीने के शुरू में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच के लिये एजबेस्टन में 70 प्रतिशत दर्शकों को अनुमति दी गयी थी.

पाकिस्‍तान की टीम इस वक्‍त यूएई में है। पाकिस्‍तान सुपर लीग खत्‍म होने के बाद अब बाबर आजम की टीम को इंग्‍लैंड का दौरा करना है। इसके बाद पाक टीम वेस्‍टइंडीज का दौरा करेगी.