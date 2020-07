कोरोनाकाल में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीमों के बीच दूसरा टेस्ट जारी है. मैनचेस्टर में खेले जा रहे 3 मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन मेहमान विंडीज ने टॉस जीतकर मेजबान इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया. विंडीज ने अच्छी शुरुआत की और एक समय इंग्लैंड के 29 रन के कुल स्कोर पर 2 विकेट गिर चुके थे. Also Read - ENG vs WI, 2nd Test: शतक के करीब सिबली, स्‍टोक्‍स के साथ मिलकर संभाली इंग्‍लैंड की पारी

शुरुआत में तेज गेंदबाजों को नहीं मिली मदद

शुरुआत में जब विंडीज तेज गेंदबाज विकेट के लिए जूझते नजर आए तो कप्तान जेसन होल्डर ने स्पिन आक्रमण को लगाया. स्पिनरों ने अपने कप्तान को निराश नहीं किया और रोस्टन चेज ने ओपनर रोरी बर्न्स को 15 रन के निजी योग पर टीम को शुरुआती सफलता दिलाई. इसी स्कोर पर चेज ने जैक क्राउली का विकेट झटक इंग्लैंड को दोहरा झटका दिया.

होल्डर के विश्ववास पर खरा उतरे चेज

होल्डर के स्पिन आक्रमण को जल्दी लगाए जाने को लेकर दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने भी विंडीज के इस कप्तान के कप्तानी की जमकर प्रशंसा की है. सचिन ने होल्डर के उस फैसले की काफी तारीफ है जिसमें तेज गेंदबाजों को विकेट से मदद न मिलने पर उन्होंने स्पिनर रोस्टन चेज को गेंद सौंपी.

सचिन ने अपने ऑफिशियल टिवटर हैंडल पर लिखा, ‘मैंने पहले सेशन में यह नोटिस किया कि तेज गेंदबाज की गेंद विकेटकीपर के पास भी सही से नहीं जा रही है जिससे यह पता चलता है कि विकेट में बिल्कुल दम नहीं है. यहां होल्डर ने बेहतर मूव लेते हुए स्पिनर को गेंदबाजी करने के लिए लाए जहां पर गेंद अनिश्चित है.’

In the 1st session I noticed a few balls didn’t even carry to the keeper off fast bowlers indicating a lot of dampness in the pitch. Smart move by @Jaseholder98 to bring on a spinner on such a track where the odd ball may grip and the other may go straight. #ENGvWI



मास्टर ब्लास्टर ने पहले ट्वीट के लगभग एक घंटे बाद दूसरा ट्वीट किया और कहा, ‘मैनचेस्टर मैदान के सरफेस की बात है. इंग्लैंड के बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और वेस्टइंडीज को इस समय विकेट की तलाश है. यहां काफी कुछ मैनचेस्टर के सरफेस पर निर्भर करता है कि दोनों टीमें इस सीरीज में नई बॉल से कैसे खेलती हैं.’

. @root66 & @DomSibley in a crucial partnership for England. WI needs to find a way to get breakthroughs while the ball is fairly new. Old Trafford is a hard surface when it dries out hence the ball will become soft. A lot will depend on how the teams play the new ball. #ENGvWI

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 16, 2020