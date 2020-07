England vs West Indies 3rd Test:मैनचेस्टर टेस्ट जीतकर 3 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी करने वाली मेजबान इंग्लैंड की टीम शुक्रवार से फिर ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर शुक्रवार से वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे और निर्णायक टेस्ट में उतरेगी. मैनचेस्टर में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट मैच में मेहमान वेस्टइंडीज ने बाजी मारी थी जबकि साउथैम्पटन में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने बेन स्टोक्स के ऑलराउंड (Ben Stokes) प्रदर्शन से जीत दर्ज की थी. Also Read - Live Streaming England vs West Indies 3rd Test: जानिए कब और कहां देख सकेंगे निर्णायक टेस्ट मैच

तीसरे टेस्ट मैच में कैसा होगा इंग्लैंड और वेस्टइंडीज का प्लेइंग इलेवन, आइए डालते हैं एक नजर: Also Read - अनिल कुंबले ने अपने कोचिंग कार्यकाल को लेकर तोड़ी चुप्पी, कहा-अंत बेहतर हो सकता था

निर्णायक टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड की टीम में अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन (James Anderson) और युवा पेसर जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) का प्लेइंग इलेवन में लौटना तय है. दूसरे टेस्ट मैच में बेहतरीन गेंदबाजी करने के बावजूद युवा तेज गेंदबाज सैम कर्रन को बाहर बैठना पड़ सकता है. Also Read - नस्लवादी टिप्पणी का खुलासा करने के बाद तीसरे टेस्ट से बाहर हो सकते हैं जोफ्रा आर्चर

एंडरसन और आर्चर के लौटने के बावजूद पेसर स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) और ऑलराउंडर क्रिस वोक्स (Chris Woakes) अपनी जगह बचाने में सफल रह सकते हैं. ऐसे में ओली पोप को ड्रॉप किया जा सकता है. ऐसे में वोक्स सातवें और जोस बटलर छठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं.

इंग्लैंड का संभावित प्लेइंग इलेवन (England Predicted XI)

रोरी बर्न्स, डोमिनिक सिब्ले, जैक क्राउले, जो रूट (कप्तान), बेन स्टोक्स, जोस बटलर (विकेटकीपर), क्रिस वोक्स, डॉम बेस, जोफ्रा आर्चर, स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन.

विंडीज टीम में हो सकता है एक बदलाव

वेस्टइंडीज की टीम तीसरे टेस्ट मैच में युवा पेसर अल्जारी जोसफ को ड्रॉप कर रेयमन रेइफर को प्लेइंग इलेवन में जगह दे सकती है. रेइफर वही गेंदबाज हैं जिन्होंने मौजूदा दौरे पर टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले प्रैक्टिस गेम में 5 विकेट चटकाए थे. बतौर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रेइफर विंडीज टीम की गेंदबाजी लाइनअप में वैराएटी ला सकते हैं.

टॉप ऑर्डर में बल्लेबाज जॉन कैम्पबेल और शाई होप फॉर्म को लेकर जूझ रहे हैं. बावजूद इसके विंडीज के पास इनका कोई विकल्प नहीं है क्योंकि दोनों अनुभवी खिलाड़ी हैं.

वेस्टइंडीज का संभावित प्लेइंग इलेवन (West Indies Predicted XI)

क्रेग ब्रेथवेट, जॉन कैम्पबेल, शाई होप, शमर ब्रूक्स, रोस्टन चेज, जर्मेन ब्लैकवुड, शेन डोरिच (विकेटकीपर), जेसन होल्डर (कप्तान), केमार रोच, रेयमन रेइफर, शैनन गैब्रियल.