जल्द घर लौटेंगे वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी, ICC ने किया खास इंतजाम
T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड टीम का सफर खत्म हो गया है लेकिन अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़े जंग के बीच खिलाड़ी अपने वतन वापस नहीं लौट पा रहे हैं लेकिन अब इसको लेकर ICC ने खास इंतजाम किया है.
T20 World Cup 2026: अमेरिका और इजराइल के ईरान पर किए गए हमलों के बाद अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में कई जगह परेशानी पैदा हो गई है. कुछ एयर रूट बंद होने और सुरक्षा चिंताओं के कारण कई उड़ानों पर असर पड़ा है. इसका असर क्रिकेट टीमों की यात्रा पर भी दिखा. भारत में टूर्नामेंट खेलने आई इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज की टीमों को अपने देश लौटने में देरी का सामना करना पड़ा. अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने इन टीमों की सुरक्षित वापसी के लिए खास चार्टर फ्लाइट की व्यवस्था की है.
इंग्लैंड टीम की वापसी की तैयारी
इंग्लैंड की टीम हाल ही में टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में भारत से हार गई थी. इसके बाद टीम का अभियान खत्म हो गया और अब खिलाड़ी अपने देश लौटने की तैयारी में हैं. जानकारी के मुताबिक इंग्लैंड टीम शनिवार शाम मुंबई से सीधे लंदन के लिए उड़ान भर सकती है. यह एक चार्टर फ्लाइट होगी जिसे खास तौर पर खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की यात्रा को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है. इस व्यवस्था से टीम को जल्दी और सुरक्षित तरीके से घर लौटने में मदद मिलेगी.
दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज की स्थिति
दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज की टीमों का सफर भी टूर्नामेंट में खत्म हो चुका है, लेकिन वे अभी तक भारत में ही हैं. वेस्टइंडीज की टीम भारत से मैच हारने के बाद टी20 विश्व कप से बाहर हो गई थी. वहीं दक्षिण अफ्रीका को पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार मिली थी. इन दोनों टीमों की वापसी के लिए भी चार्टर फ्लाइट का इंतजाम किया गया है. जानकारी के अनुसार दोनों टीमें कोलकाता से एक विशेष उड़ान के जरिए पहले जोहानिसबर्ग जाएंगी.
उड़ान का समय
चार्टर फ्लाइट का सही समय अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि यह उड़ान रविवार को रवाना हो सकती है. दक्षिण अफ्रीका की टीम के कुछ खिलाड़ी और स्टाफ वहीं से आगे न्यूजीलैंड के लिए निकलेंगे. दरअसल दक्षिण अफ्रीका को 15 मार्च से न्यूजीलैंड के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज खेलनी है. इस दौरे के लिए टीम के कुछ खिलाड़ी जैसे केशव महाराज, जेसन स्मिथ और जॉर्ज लिंडे आगे की यात्रा करेंगे. दूसरी ओर वेस्टइंडीज की टीम जोहानिसबर्ग पहुंचने के बाद एंटीगा के लिए उड़ान भरेगी.
कोच डैरेन सैमी की प्रतिक्रिया
इस पूरी स्थिति के दौरान वेस्टइंडीज टीम को कुछ दिनों तक इंतजार करना पड़ा, जिससे खिलाड़ी और स्टाफ थोड़े परेशान भी दिखे. टीम के मुख्य कोच डैरेन सैमी ने सोशल मीडिया पर देरी को लेकर नाराजगी जताई थी. उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा था कि वह बस जल्द से जल्द घर जाना चाहते हैं. हालांकि कुछ समय बाद उन्हें यात्रा से जुड़ी नई जानकारी मिल गई. इसके बाद उन्होंने अपडेट साझा करते हुए कहा कि अब सब ठीक है और टीम को वही जानकारी मिल गई थी जिसका वह इंतजार कर रहे थे.
