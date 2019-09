लंदन: इंग्लैंड की विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो को न्यूजीलैंड के साथ होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम से बाहर कर दिया गया है. आईसीसी की ओर से जारी बयान के अनुसार, इंग्लैंड को नवंबर-दिसंबर में न्यूजीलैंड के साथ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है. टीम ने सलामी बल्लेबाज जैक क्राउले और डोमीनिक सिब्ले को पहली बार टेस्ट में चुना है.

बेयरस्टो की गैर मौजूदगी में जोस बटलर विकेटकीपिंग की भूमिका निभाएंगे. इंग्लैंड ने टेस्ट के अलावा टी-20 टीम की भी घोषणा की है. इसमें टॉम बेंटन, पैट ब्राउन, साकिब महमूद और मैट पार्किं सन को पहली बार टीम में शामिल किया गया है. कुछ दिन पहले इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने कहा था कि आस्ट्रेलिया से एशेज गंवाने के बाद भी उनका मन अपने पद से हटने का नहीं है और वो टेस्ट कप्तान के तौर पर काम करना जारी रखना चाहते हैं. वेबसाइट ईएसपीएन क्रिकइंफो ने रूट के हवाले से लिखा है, “मैं निश्चित रूप से कप्तान के तौर बने रहना चाहता हूं. मुझे टेस्ट टीम की कप्तानी करने का अच्छा मौका मिला है और मैं ऐसा करना जारी रखूंगा. मैं सर्वश्रेष्ठ देने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा.”

