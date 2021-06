England Women vs India Women, Only Test: भारतीय महिला टीम ने काउंटी क्रिकेट ग्राउंड (County Ground, Bristol) पर इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन शनिवार को अपनी दूसरी पारी में चायकाल तक आठ विकेट पर 243 रन बना लिए हैं और उसे अब तक 78 रन की बढ़त हासिल हो चुकी है. चायकाल के समय स्नेह राणा 63 गेंदों पर पांच चौकों की मदद से 27 और तानिया भाटिया 10 गेंदों पर तीन रन बनाकर नाबाद हैं. इंग्लैंड की ओर से सोफी एकल्सटन ने अब तक चार जबकि नैटली सीवर ने दो और कैथरीन ब्रंट तथा हीटर नाइट ने एक-एक विकेट लिए हैं. Also Read - IND vs NZ, ICC World Test Championship Final 2021: Virat Kohli के नाम नया रिकॉर्ड, कोई भारतीय ना कर सका था ऐसा

इस मुकाबले में 17 वर्षीय बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने इतिहास रच दिया है. शेफाली वर्मा ने पहली पारी में 96, जबकि दूसरी इनिंग में 63 रन बनाए. इसके साथ वह डेब्यू टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर बन चुकी हैं. शेफाली ने पहली पारी में 2, जबकि दूसरी पारी में 1 छक्का जड़ा. यानी पूरे मैच में कुल 3 सिक्स उनके बल्ले से निकले. इसी के साथ शेफाली पदार्पण टेस्ट मैच में 3 छक्के लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं. Also Read - शेफाली को गेंदबाजी करना बेहद चुनौतीपूर्ण क्योंकि कोई नहीं जानता है कि वो क्या करेगी: सोफी एक्लेस्टोन

भारतीय टीम ने लंच के बाद तीन विकेट पर 171 रन से आगे खेलना शुरू किया. लेकिन टीम ने जल्दी जल्दी अपने विकेट गंवा दिए. पूनत राउत ने 39, कप्तान मिताली राज ने चार, हरमनप्रीत कौर ने 8, पूजा वस्त्रकर ने 12 और शिखा पांडे ने 18 रन बनाए. Also Read - England Women vs India Women, Only Test: फॉलोऑन खेलने को मजबूर भारत, लंच तक 1 विकेट गंवाकर बनाए 29 रन

इससे पहले, इंग्लैंड ने दूसरे दिन नौ विकेट पर 396 रन बनाकर अपनी पहली पारी घोषित की थी जबकि भारत की पहली पारी आज पहले सत्र में 231 रनों पर सिमट गई और इससे इंग्लैंड को 165 रनों की बड़ी बढ़त हासिल हुई, जिसके बाद उसने भारत को फोलोऑन खेलने पर मजबूर कर दिया.