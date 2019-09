लंदन: इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम (England Women’s Cricket Team) की विकेटकीपर-बल्लेबाज सारा टेलर (Sarah Taylor) ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (England Cricket Board) ने इस खबर की पुष्टि की. ईसीबी ने टेलर के हवाले से बताया, “यह एक मुश्किल निर्णय रहा है, लेकिन मैं जानती हूं कि मेरे और मेरे शरीर के लिए यह निर्णय बिल्कुल सही है.”

टेलर ने कहा, “मैं अपने सफर में साथ देने के लिए अपने साथी खलाड़ियों और ईसीबी को धन्यवाद देती हूं. इंग्लैंड के लिए इतने लंबे समय तक खेलना किसी सपने के सच होने जैसा है और मेरे करियर में बहुत सारे खुशी के क्षण रहे हैं. 2006 में पर्दापण करने से लेकर एशेज जीत और लॉर्ड्स में हुआ विश्व कप फाइनल ऐसे ही कुछ क्षण हैं.”

