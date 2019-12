इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और शानदार गेंदबाज बॉब विलिस (Bob Willis) का बुधवार को 70 साल की उम्र में निधन हो गया। विलिस को हेडिंग्ले के नायक के रूप में भी जाना जाता है, इसी मैदान पर उन्होंने 1981 में इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोमांचक जीत दिलाई थी।

इंग्लैंड के लिए 90 टेस्ट मैचो में 325 विकेट लेने वाले इस आक्रामक तेज गेंदबाज ने कुछ समय तक इंग्लैंड की कप्तानी भी की थी। 1984 में संन्यास लेने के बाद विलिस ने क्रिकेट ब्रॉडकास्टर के तौर पर काम किया।

खिलाड़ी के तौर पर विलिस के करियर का सबसे अहम पड़ाव थी 1981 की एशेज सीरीज, जिसे इयान बॉथम की एशेज भी कहा जाता है। जब उन्होंने हेडिंग्ले में खेले गए तीसरे टेस्ट में 8-43 का शानदार स्पेल डाला था और मैच का रुख पलट दिया था।

प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित विलिस की तबियत पिछले कुछ महीनों से ही खराब थी। उनके परिवार की ओर से दिए गए बयान में कहा गया, “हम अपने प्रिय बॉब के निधन के बेहद दुखी हैं जो कि एक अच्छे पति, पिता, भाई और दादा थे। वो जिस किसी से मिले उस पर अपना प्रभाव छोड़ा और हम उन्हें हमेशा याद करेंगे।”

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने विलिस के निधन पर कहा कि ‘क्रिकेट ने एक प्यारा दोस्त खो दिया’। इंग्लैंड और विश्व क्रिकेट की दूसरी टीमों के खिलाड़ियों ने भी इस पूर्व क्रिकेटर को याद किया।

श्रीलंका के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगाकारा (Kumar Sangakkara) ने ट्वीट किया, “बॉब विलिस की आत्मा को शांति मिले। इंग्लिश क्रिकेट के महान खिलाड़ी का दुखद अंत। निडर ब्रॉडकास्टर और ईमानदार आत्मा।”

RIP Bob Willis. Tragic passing of one of the greats of English cricket, fearless broadcaster and gentle soul.

भारतीय स्पिन रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने भी दिवंगत खिलाड़ी को याद किया। उन्होंने लिखा, “उनसे मिल सकूं इतना खुशकिस्मत नहीं था लेकिन उनका हंसी-मजाक करने का तरीका और खेल की उनकी समझ को पसंद करता था। उनकेस परिवार और दोस्तों के प्रति संवेदना।”

I wasn’t fortunate enough to see him bowl but loved his sense of humour and insights on the game. Heartfelt condolences to the family and friends of Bob Willis. #RIPBobWillis

पूर्व क्रिकेटर टॉम मूडी (Tom Moody) ने विलिस के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया, “बॉब विलिस के साथ समय बिता पाने के लिए खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूं। एक उदार व्यक्ति होने के साथ बेहद मजाकिया, बॉब हम सभी को याद आएंगे। मेरे विचार सभी परिवार और दोस्तों के साथ हैं।”

Consider myself very fortunate to have spent time with Bob Willis in the @SkyCricket studios. Fantastically funny with a generous nature, Bob will be missed by us all. My thoughts are with all family and friends. RIP

क्रिकेट जगत के दिग्गज सर विवियन रिचर्ड्स (Viv Richards) ने ट्वीट किया, “दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के लिए दुख भरा समय। बॉब की आत्म को शांति मिले। आपने पिच पर जो किया, उसके लिए आपको हमेशा याद किया जाएगा।”

Such a sad time for cricket fans all around the world. Rest In Peace Bob.

You shall be remembered forever for what you have done on the pitch! #BobWillis pic.twitter.com/kpv5BsCyyL

— Sir Vivian Richards (@ivivianrichards) December 4, 2019