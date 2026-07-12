FIFA World Cup: क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड की स्टार जोड़ी ने रचा इतिहास, वर्ल्ड कप में पहली बार हुआ यह बड़ा कारनामा

FIFA World Cup Latest News: इंग्लैंड ने नॉर्वे के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच में जबरदस्त खेल दिखाते हुए सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया. इंग्लैंड ने चौथी बार सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की है.

Written by: Nandan Singh
Updated: July 12, 2026, 10:22 AM IST
FIFA World Cup
सेमीफाइनल में पहुंची इंग्लैंड की टीम. (Photo/IANS)
  • क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड का जोरदार प्रदर्शन
  • नॉर्वे को 2-1 से मात देकर सेमीफाइनल में पहुंची टीम
  • हैरी केन और जूड बेलिंगहम की जोड़ी का जलवा
  • चौथी बार सेमीफाइल में पहुंची इंग्लैंड

FIFA World Cup Latest News: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए नॉर्वे को 2-1 से मात देकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया. इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने टूर्नामेंट के इतिहास में चौथी बार अंतिम चार में अपनी जगह बनाई है. टीम की जीत के सबसे बड़े हीरो स्टार मिडफील्डर जूड बेलिंगहम रहे, जिन्होंने दोनों गोल दागकर नॉर्वे की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. बेलिंगहम के दमदार प्रदर्शन और इंग्लैंड की मजबूत टीम रणनीति के सामने नॉर्वे आखिर तक वापसी नहीं कर सका. अब इंग्लैंड की नजर फाइनल में जगह बनाने पर होगी, जबकि इस रोमांचक मुकाबले में मिली हार के साथ नॉर्वे का विश्व कप जीतने का सपना टूट गया.

केन-बेलिंगहम का कमाल

हैरी केन और जूड बेलिंगहम की जोड़ी ने फीफा विश्व कप 2026 में ऐतिहासिक उपलब्धि को अपने नाम कर लिया है. विश्व कप के इतिहास में यह पहला मौका है, जब एक ही टीम के दो खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में 6 से ज्यादा गोल किए हैं. बेलिंगहम इस विश्व कप में अब तक 6 गोल कर चुके हैं, जबकि हैरी केन ने भी इंग्लैंड की ओर से खेलते हुए छह गोल दागे हैं. इन दोनों खिलाड़ियों की शानदार जुगलबंदी का फायदा इंग्लैंड को इस वर्ल्ड कप में मिला है.

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नॉर्वे के खिलाफ दिखाया जलवा

क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नॉर्वे के खिलाफ बेलिंगहम का जलवा देखने को मिला. मैच के 36वें मिनट में नॉर्व की ओर से मैच का पहला गोल एंड्रियास शेल्डरुप ने दागा. हालांकि, बेलिंगहम ने नॉर्वे की इस बढ़त को ज्यादा समय तक के लिए कायम नहीं रहने दिया. उन्होंने पहले हाफ के इंजरी टाइम में बेहतरीन गोल करते हुए स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया. दूसरे हाफ में दोनों टीमों का डिफेंस बेहद मजबूत नजर आया और किसी भी टीम को गोल करने में सफलता हासिल नहीं हुई.

दूसरी बार खिताब पर नजर

इसके बाद मैच अतिरिक्त समय में पहुंचा, जहां एक बार फिर बेलिंगहम का जादू देखने को मिला और उन्होंने 93वें मिनट में दूसरा गोल करके इंग्लैंड की जीत पर मुहर लगा दी. इंग्लैंड ने 1966, 1990 और 2018 के बाद यह चौथी बार सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की है. सेमीफाइनल में इंग्लिश टीम का सामना अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा. इंग्लैंड ने अब तक सिर्फ एक बार विश्व कप की ट्रॉफी को अपने नाम किया है. 1966 में इंग्लैंड ने फाइनल में जर्मनी को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया था. (इनपुट: आईएएनएस)

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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