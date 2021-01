पूर्व कप्तान केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) ने भारत दौरे पर आने वाले इंग्लैंड टीम से सलामी बल्लेबाजों जैक क्राउली (Zak Crawley) और डॉमिनिक सिबले (Dominic Sibley) को स्पिन के खिलाफ बल्लेबाजी करने में मदद के लिए वो टिप्स भेजे जो टीम इंडिया के महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने उन्हें भेजे थे। Also Read - IND vs ENG: पूर्व क्रिकेटर ने कहा- भारत की पिचों पर सफलता नहीं हासिल कर पाएंगे इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाज

साल 2017 में द्रविड़ द्वारा उन्हें भेजे गए ईमेल को ट्विटर पर पोस्ट कर पीटरसन ने इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड से कहा कि वो इसे सिबले और क्राउली को दें। बता दें कि दोनों ही सलामी बल्लेबाज श्रीलंका दौरे पर बाएं हाथ के स्पिनर लसिथ एम्बुलदेनिया के खिलाफ स्पिन खेलने में जूझ रहे हैं जो कि दो मैचों की सीरीज की तीन पारियों में क्राउली और सिबले के विकेट ले चुके हैं।

हालांकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सलामी बल्लेबाज सिबले और क्राउली को भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए टीम में चुना है।

Hey @englandcricket, print this and give it to Sibley & Crawley.

They can call me to discuss it at length if they want…!

pic.twitter.com/qBmArq211s

— Kevin Pietersen (@KP24) January 23, 2021