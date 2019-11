पाकिस्‍तानी के खिलाफ (AUS vs PAK) जारी तीन मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में ऑस्‍ट्रेलिया की टीम में तेज गेंदबाज सीन एबोट ने पांच साल बाद अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में वापसी की है.

सीन एबोट वही खिलाड़ी है जिसकी गेंद ऑस्‍ट्रेलिया के घरेलू क्रिकेट के दौरान बल्‍लेबाज फिल ह्यूज के सिर पर जाकर लगी थी. इस दुखद हादसे में फिल ह्यूज की मौत हो गई थी.

प्‍लेइंग इलेवन की घोषणा होते ही बीटी स्‍पोट्स चैनल पर मैच की कवरेज के दौरान इंग्लिश कमेंटेटर सीमन ह्यूज ने प्‍लेइंग इलेवन में शामिल हुए सीन एबोट का परिचय कराते हुए कहा कि यह वही गेंदबाज हैं जिनकी गेंद पर बल्‍लेबाज फिल ह्यूज की मौत हुई थी.

कमेंटेटर द्वारा किसी खिलाड़ी का परिचय उस दर्दनाक हादसे से जोड़कर कराने पर फैन्‍स भड़क गए और उन्‍होंने ट्विटर पर अपना गुस्‍सा निकाला.

This is absolutely atrocious, how on earth can he think that this is the right way to introduce Sean Abbott. Reprehensible. #AUSvPAK https://t.co/s9WFzaJZbS — Lachlan McKirdy (@LMcKirdy7) November 8, 2019

I hope this is Simon Hughes last match as commentator. He literally addressed Sean Abbott as “killed Philip Hughes” Maybe he doesn’t know he went in depression for months and was so sorry for the loss and damage caused,really disappointed #AUSvPAK #PAKvsAUS #Australia — Varunraj Nannaware 🇮🇳 (@Varunraj_n) November 8, 2019

Not going to quote tweet a certain overseas broadcaster’s reference to Sean Abbott because that would give it more airtime but it was seriously cavalier and deplorable stuff #AusvPak — Daniel Brettig (@danbrettig) November 8, 2019

पर्थ में खेले जा रहे सीरीज के तीसरे टी20 मुकाबले में कप्‍तान एरोन फिंच ने अपने प्‍लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए हैं. एडम जम्‍पा के स्‍थान पर सीन एबोट को टीम में जगह दी गई. इस मैच में ऑस्‍ट्रेलिया ने अपने स्‍टार तेज गेंदबाज पैट कमिंस को भी आराम दिया है.

एबोट ने नवंबर 2014 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना आखिरी टी20 मुकाबला खेला था. इससे एक महीने पहले यूएई में पाकिस्‍तान के खिलाफ सीरीज से ही उन्‍होंने अपना अंतरराष्‍ट्रीय डेब्‍यू किया था.