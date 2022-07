एजबेस्टन में चल रहे भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट के दौरान पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) मैदान पर अक्सर खिलाड़ियों और स्टेडियम में मौजूद फैंस का उत्साह बढ़ाते नजर आए रहे हैं, जहां वो विपक्षी टीम का विकेट गिरने पर जोर-जोर से चिल्लाकर या डांस करते हुए जश्न मनाते हैं. हालांकि कोहली के इस जश्न ने दुनिया भर के प्रशंसकों और मीडिया को विभाजित कर दिया है. एक तरफ कुछ लोग कोहली के अपनी आक्रामकता व्यक्त करने के पक्ष में हैं, वहीं कई इसे गलत मानते हैं. पहली पारी में इंग्लैंड के विकेटकीपर के 104 रन पर आउट होने के बाद उन्होंने पहले जॉनी बेयरस्टो को किस किया और फिर ओपनिंग बल्लेबाज एलेक्स लीस के दूसरी पारी में रन आउट होने के बाद नाचकर उनके विकेट का जश्न मनाया. कोहली के आक्रामक जश्न, जहां उन्हें चिल्लाते, कूदते और फिस्ट पंप मारते देखा गया था, के बारे में बहुत से लोग बात कर रहे हैं.Also Read - IND vs ENG- भारत की बैटिंग पर भड़के रवि शास्त्री, बोले- डर-डर कर खेली टीम इंडिया

ब्रिटिश मीडिया हालांकि कोहली के इस बर्ताव से प्रभावित नहीं है, और इसे दयनीय और शर्मनाक बताया. अंग्रेजी मीडिया की कई जानी-मानी हस्तियों के अलावा आम जनता ने भी कोहली के व्यवहार का स्वागत नहीं किया. पियर्स मॉर्गन से लेकर फैबियन काउड्रे तक, कई लोगों ने कोहली की आलोचना की है.

Kohli has a brass neck blowing mocking kisses at a bloke who’s scored three more Test hundreds in the past month than he has in the past 2.5 years. pic.twitter.com/9aO6rH1Abs

Blowing kisses at Bairstow who’s scored more centuries today than Kohli has in about three years. Focus on your own game. #ENGvsIND

Few players more insufferable in test cricket than Virat Kohli.

No idea why #Kohli has to act the way he does. He’s a world class player, but blowing kisses to Bairstow on his way off… Seriously? #ENGvIND

Is Kohli the most dislikable cricketer ever

Virat Kohli’s celebration there is embarrassing and pathetic. I’d be having a word personally, don’t like it. It’s excessive and over the top for no reason #ENGvIND

Kohli should have been warned by now.

Running up to the batsman to celebrate in their face.

A great player, but someone who you just can’t respect when he shows absolutely none to anyone else.

