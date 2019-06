साउथम्पटन: तेज गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद जो रूट दूसरे शतक की मदद से इंग्लैंड ने विश्व कप के मैच में वेस्टइंडीज को शुक्रवार को आठ विकेट से हरा दिया. वेस्टइंडीज ने टूर्नामेंट में अब तक मिली एकमात्र जीत में पाकिस्तानी बल्लेबाजों को बाउंसर्स से परेशान किया था. इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने आज वही नुस्खा उस पर आजमाते हुए पूरी पारी को 44. 4 ओवर में 212 रन पर समेट दिया. इंग्लैंड ने मुकाबले को एकतरफा बनाते हुए 33.1 ओवर में जीत हासिल कर ली. रूट 94 गेंद में 11 चौकों की मदद से 100 रन बनाकर नाबाद रहे. यह उनका 16वां एक दिवसीय शतक और इस टूर्नामेंट का दूसरा शतक है.

England win by 8️⃣ wickets! A clinical performance with bat and ball helps them overcome West Indies in Southampton. 💯 SCORECARD ▶️ https://t.co/HmtembPBxn#WeAreEngland pic.twitter.com/oqdKoDOGHB — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 14, 2019

इससे पहले वेस्टइंडीज के लिये निकोलस पूरन (63) ने वेस्टइंडीज के लिये पहला अर्धशतक जमाया. युवा पूरन (63) और शिमरोन हेटमायेर (39) ने अगर चौथे विकेट के लिये 89 रन नहीं जोड़े होते तो वेस्टइंडीज का स्कोर 200 रन के पार भी नहीं होता. युवा तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने 30 रन देकर तीन विकेट चटकाये. इससे पहले इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन ने टास जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था. आर्चर के अलावा मार्क वुड ने 18 रन देकर तीन विकेट लिये जबकि क्रिस वोक्स ने 16 और लियाम प्लंकेट ने 30 रन देकर एक एक विकेट लिये.

England have jumped from 4️⃣ to 2️⃣ in #CWC19 standings after their emphatic win over West Indies in Southampton. 👊 pic.twitter.com/RwwoMrtRRy — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 14, 2019

ऐसे में जबकि संयम के साथ एक छोर पकड़कर खेलने की जरूरत थी, क्रिस गेल (36) और आंद्रे रसेल (21) आक्रामक शाट लगाने के चक्कर में अपने विकेट गंवा बैठे. स्विंग लेती गेंद की टाइमिंग भांपने में वेस्टइंडीज के बल्लेबाज चूक कर गए. शाइ होप (11) हो या गेल , सभी कैरेबियाई बल्लेबाजों को परेशानी पेश आई. एविन लुईस (0) पहले भी वोक्स के यार्कर का शिकार हो चुके थे. गेल ने परेशान होकर वोक्स की गेंद पर पुल शाट खेला लेकिन वुड ने कैच लपकने के प्रयास में जमीन को छू लिया. गेल ने वोक्स को छक्का लगाया और कुछ अच्छे शाट खेले लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं सके. वह प्लंकेट की गेंद पर जानी बेयरस्टा को कैच देकर लौटे.

Player of the Match 🤝 Entertainer of the Match pic.twitter.com/Kx9lCp9KqC — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 14, 2019

वुड ने होप को पगबाधा आउट किया. अंपायर ने पहले उसे नाट आउट करार दिया था लेकिन इंग्लैंड के रिव्यू लेने पर फैसला बदल गया. पूरन और हेटमायेर ने रनगति बढाने की कोशिश की. इस साझेदारी को जो रूट ने तोड़ा जिन्होंने हेटमायेर का रिटर्न कैच लपका. कैरेबियाई कप्तान जैसन होल्डर (नौ) भी उसी अंदाज में आउट हुए. रसेल को आते ही जीवनदान मिला जिसके बाद उन्होंने दो छक्के जड़े लेकिन वुड को बड़ा शाट खेलने के प्रयास में पवेलियन लौट गए.

कम स्कोर बनाने के बाद वेस्टइंडीज को शुरूआती विकेट जल्दी लेने चाहिये थे लेकिन सलामी बल्लेबाज रूट और जानी बेयरस्टा (45) ने पहले विकेट के लिये 91 रन जोड़े. इस साझेदारी को कार्लोस ब्रेथवेट ने तोड़ा जब बेयरस्टा ने शेनोन गैब्रियल को कैच थमाया. तीसरे नंबर पर आये क्रिस वोक्स ने रूट के साथ 104 रन की साझेदारी की जिसमें उनका योगदान 40 रन का था. इस जीत के बाद अब इंग्लैंड छह अंक लेकर न्यूजीलैंड से एक अंक पीछे अंकतालिका में दूसरे स्थान पर है.