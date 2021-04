Eoin Morgan after 4th consecutive Defeat: कोलकाता नाइटराइडर्स (Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders) के कप्‍तान इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) शनिवार को राजस्‍थान रॉयल्‍स से मिली सीजन में लगातार चौथी हार से खासे निराश हैं. मोर्गन ने माना कि बल्‍लेबाजों ने निराश किया जिसके चलते विरोधी टीम ने आसानी से मैच जीत लिया. Also Read - कप्‍तान संजू सैमसन ने दूसरी जीत पर गेंदबाजों को दिया श्रेय, क्रिस मोरिस के लिए कही ये बात

मैच के बाद इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) ने हार पर चर्चा करते हुए माना कि राजस्‍थान के गेंदबाज शुरु से ही उनकी टीम पर हावी नजर आए. '' बल्लेबाजी ने हमें निराश किया. हम शुरुआत से पीछे थे और इस विकेट पर लगभग 40 रन कम बनाए. हम जब भी आक्रमण करना चाह रहे थे तब विकेट गंवा दे रहे थे. इसने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि बैक एंड पर हमें काफी कुछ प्‍लान करना होगा जो अबतक हमने नहीं किया है.''

कोलकाता ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में नौ विकेट के नुकसान पर 133 रन बनाए. लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान राजस्‍थान ने सात गेंद पहले ही चार विकेट खोकर छह विकेट से मुकाबला जीत लिया.

इयोन मोर्ग (Eoin Morgan) ने माना कि पूरी पारी के दौरान बल्‍लेबाजों में तत्‍पर्ता की कमी दिखी. “राजस्‍थान की टीम ने पिच के मुताबिक खुद को हमसे बेहतर तरीके से ढाला. पिच इस मैच के दौरान उतनी अच्‍छी नहीं थी जितनी आमतौर पर वानखेड़े में होती है. हम चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ी बिलकुल फ्री दिमाग के साथ अपना क्रिकेट खेलें. जितना ज्‍यादा दिमाग में चीजें स्‍पष्‍ट होंगी उतना ही आसान उनके लिए रन बनाना होगा.”