Eoin Morgan Fined for slow over: आईपीएल (IPL 2021, KKR vs CSK) के 15वें मुकाबले में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स ने कोलकाता नाइटराइडर्स (Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings) को 18 रन से हराकर जीत की हैट्रिक लगाई. मैच में हार के साथ-साथ इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) को एक और झटका लगा. मोर्गन पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. ऐसा इसलिए किया गया क्‍योंकि कोलकाता फ्रेंचाइजी ने स्‍लो ओवर रेट से गेंदबाजी की.

आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया, "चेन्‍नई के खिलाफ मैच में कोलकाता ने धीमी ओवर रेट से गेंदबाजी की है. क्‍योंकि ये कोलकाता फ्रेचाइजी का इस सीजन में धीमी ओवर रेट के संबंध में ये पहला मामला है. लिहाजा मोर्गन इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है."

तय नियम के मुताबिक दूसरी बार स्‍लो ओवर रेट से गेंदबाजी करने पर टीम के कप्‍तान पर दोगुना यानी 24 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. साथ ही टीम के प्रत्‍येक खिलाड़ी की 25 प्रतिशत मैच फीस या छह लाख रुपये जो भी कम हो वो जुर्माने के तौर पर देना होगा. तीसरी बार यही गलती करने पर कप्‍तान पर एक मैच का बैन लगा दिया जाता है. साथी टीम के अन्‍य क्रिकेटर्स पर मैच की 50 फीसद फीस या 12 लाख रुपये जो भी कम हो वो बतौर जुर्माना देना होगा.

चेन्‍नई सुपर किंग्‍स ने मैच में पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 220 रन बनाए. लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान कोलकाता की टीम आखिरी ओवर में ऑलआउट हो गई. कोलकाता मैच अपने नाम करने से महज 19 रन से चूक गई.