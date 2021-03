पूर्व इंग्लिश कप्तान एंड्रयू फ्लिंटॉफ (Andrew Flintoff) ने मौजूदा टीम के कप्तान इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) की जमकर तारीफ की है। फ्लिंटॉफ ने मोर्गन को आधुनिक टीम का सबसे महान कप्तान बताया। Also Read - Virat Kohli के रूम के बाहर Anushka Sharma और बेटी Vamika की 'नेम प्लेट', जानिए आखिर क्या है वजह?

मोर्गन की अगुवाई में इंग्लैंड टीम भारत के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे चल रही है। बुधवार को भारत के खिलाफ तीसरे टी20 मैच के दौरान मोर्गन इंग्लैंड के लिए 100 टी20 अंतरराष्ट्रीय खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने।

तीसरे टी20 में इंग्लैंड को 8 विकेट से मिली जीत के बाद फ्लिंटॉफ ने ट्वीट किया, “मेरे विचार में (मोर्गन) इंग्लैंड का सबसे महान आधुनिक कप्तान है चूंकि उसने ऐसा कुछ किया है जो कोई और नहीं कर पाया।”

This man has transformed white ball cricket for England, a great role model a great captain and an even better bloke pic.twitter.com/B2Rs75sckq

— Ben Stokes (@benstokes38) March 17, 2021