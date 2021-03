India vs England 2nd ODI: भारत के खिलाफ दूसरे वनडे मैच से पहले इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा है. दरअसल इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन (Eoin Morgan out of ODI Series) चोट के कारण पुणे में भारत के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज (India vs England ODI Series) के अंतिम दो मैचों में नहीं खेलेंगे. Also Read - Virat Kohli के आक्रामक अंदाज पर Ben Stokes का जवाब: ये इंग्लिश क्रिकेट सिस्‍टम को सूट नहीं करता

इसके अलावा इंग्लैंड के धाकड़ ऑलराउंडर सैम बिलिंग्स (Sam Billings) भी शुक्रवार को होने वाले सीरीज के दूसरे मैच के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे. हालांकि रविवार को होने वाले फाइनल मैच के लिए उनकी उपलब्धता पर एक निर्णय लिया जाएगा.

मॉर्गन की अनुपस्थिति में जोस बटलर इंग्लैंड की कप्तानी करेंगे और लियाम लिविंगस्टोन (Liam Livingstone ODI debut) अपना वनडे डेब्यू करेंगे.

बता दें कि तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में मोर्गन को दाएं हाथ के अंगुठे और इंडेक्स फिंगर में चोट लगी. इस चोट के लिए उन्हें 4 टांके लगाए गए थे जिसके बाद उन्होंने खुद को सीरीज से बाहर कर लिया है. वहीं सैम बिलिंग्स फील्डिंग के दौरान डाइव लगाते वक्त सीने में चोट खा बैठे. उन्हें तत्काल फील्ड से बाहर ले जाया गया था. हालांकि इसके बावजूद वे बैटिंग करने आए थे लेकिन अभी वो दूसरे मैच में नहीं खेलेंगे.