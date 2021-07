15 साल बाद रविवार को फुटबॉल का कोई बड़ा खिताब अपने नाम करने वाली इटली की टीम सोमवार को अपने देश की राजधानी रोम पहुंच गई. जैसे ही यूरोपीय फुटबॉल चैंपियन टीम रोम के लियोनार्दो दा विंची एयरपोर्ट के बाहर पहुंची तो बड़ी संख्या में फैन्स उसके स्वागत के लिए मौजूद थे. यह नजारा देखकर कप्तान जियोर्जियो चियेलिनी ने जीत का इशारा करते हुए हाथ उठाया तो कोच राबर्टो मंचिनी ने सिर पर ट्रॉफी रख ली. इसके बाद एयरपोर्ट के कर्मचारियों में भी जोश की कमी नहीं थी. रविवार को लंदन के वेम्बले स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाले में उसने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 मात देकर यह खिताब अपने नाम किया.Also Read - ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने EURO 2020 में हार के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर हो रही नस्लीय टिप्पणी की निंदा की

इस जीत के बाद इटली के फैन्स पूरी रात कोरोना प्रोटोकॉल को ताक पर रखकर जश्न मनाते, सड़कों पर हॉर्न बजाते और आतिशबाजी करते दर्शकों पर जीत का खुमार चढ़ा दिखाई दिया. इटली ने 2006 विश्व कप के बाद बड़ा खिताब जीता है. राष्ट्रपति सर्जियो मातारेल्ला और प्रधानमंत्री मारियो द्राघी बाद में टीम का आधिकारिक तौर पर स्वागत करेंगे. इस मौके पर टेनिस खिलाड़ी मात्तेओ बेरेत्तिनी भी होंगे, जिन्होंने विम्बलडन फाइनल में पहुंचकर इतालवी खेलप्रेमियों को गौरवान्वित होने का एक और मौका दिया.

👑 The Champions of Europe have arrived back in #Rome 🇪🇺 #VivoAzzurro #EURO2020 pic.twitter.com/ZmDqUEhhya



बेरेत्तिनी को नोवाक जोकोविच ने फाइनल में हराया. उस मैच के बाद वह वेम्बले स्टेडियम पर यूरो फाइनल देखने पहुंचे. कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित इटली के लिए इस जीत ने संजीवनी का काम किया है. देश के युवा खिलाड़ियों ने सुनहरे भविष्य की नींव रख दी है. लंबे समय से कोरोना के कारण परेशान देशवासियों को जश्न मनाने का मौका मिला तो वे पीछे नहीं हटे.

🎙️ See what an emotional Roberto Mancini had to say after our #EURO2020 victory 💙#VivoAzzurro #Azzurri 🏆 🇮🇹 pic.twitter.com/v2K7Iasv40

