EURO 2020 Denmark vs Finland: फिनलैंड के खिलाफ यूरोपीय फुटबॉल चैम्पियनशिप के मैच के दौरान डेनमार्क के मिडफील्डर क्रिस्टियन एरिक्सन मैदान पर गिर पड़े जिसके बाद मैच स्थगित कर दिया गया. एरिक्सन की छाती पर दबाव (चेस्ट कंप्रेशन) डालना पड़ा. करीब दस मिनट उपचार के बाद उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाया गया.

एरिक्सन पहले हाफ के आखिर में मैदान पर गिर गए और तुरंत चिकित्साकर्मियों ने उन्हें घेर लिया. उनके साथी खिलाड़ियों ने इलाज के दौरान उनके इर्द गिर्द घेरा बना दिया था.

हालांकि रिपोर्ट्स की मानें तो वहां पर मौजूद एक फोटोग्राफर ने एरिक्सन को हाथ उठाते हुए देखा है जिससे उनके ठीक होने की उम्मीद बनी हुई है. इस मैच के लिये कोरोना काल में पहली बार 15000 दर्शकों को प्रवेश की अनुमति दी गई है.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.

The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.

