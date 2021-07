यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में इटली के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट में चूकने वाले इंग्लैंड के तीनों अश्वेत खिलाड़ियों को सोशल मीडिया पर नस्लीय टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद इंग्लैंड फुटबॉल संघ (एफए) ने आधिकारिक बयान जारी कर अपने खिलाड़ियों का समर्थन किया और इन भद्दे कमेंट्स के लिए फैंस के खिलाफ सख्ती दिखाई।Also Read - EURO 2020: पेनल्टी शूटआउट में इंग्लैंड को हरा दूसरी बार यूरो चैंपियन बना इटली

अतिरिक्त समय के बाद भी दोनों टीमों के 1-1 से ड्रॉ होने के बाद इटली ने शूटआउट 3-2 से जीत लिया। इंग्लैंड की ओर से पेनल्टी शूटआउट खेलने आए मार्कस रैशफोर्ड (Marcus Rashford), जादोन सांचो (Jadon Sancho) और बुकायो साक (Bukayo Saka) स्पॉट-किक से चूक गए। जिसके बाद तीनों अश्वेत खिलाड़ियों को सोशल मीडिया पर नस्लीय टिप्पणियों का सामना करना पड़ा।

बयान में कहा गया, "एफए किसी भी तरह के भेदभाव की कड़ी निंदा करता है और सोशल मीडिया पर हमारे कुछ खिलाड़ियों के साथ हो रहे नस्लीय बर्ताव की आलोचना करता है।"

फाइनल में मिली हार से पहले इंग्लैंड टीम ने एक महीने तक अपने प्रशंसकों को जश्न मनाने का भरपूर मौका दिया लेकिन यूरोपीय चैंपियनशिप के महत्वपूर्ण मैच में टीम खिताब जीतने से चूक गई और फैंस का दिल टूट गया।

फैंस को उम्मीद थी कि इंग्लैंड टीम सालों से चले आ रहे खिताब से सूखे को खत्म कर देगी लेकिन इंग्लैंड पेनल्टी शूट आउट में फिर से मार खा गया। जिससे पूरा इंग्लैंड गमगीन हो गया। हालांकि ये हार फैंस को किसी भी खिलाड़ी के प्रति नस्लीय बर्ताव करने की इजाजत नहीं देती है।

#SayNoToRacism Its really disgusting to see #englandfans trolling and abusing these three stars for loss aginst #Italy in #EURO2020 . The so called white domination mentality never change. #racism is in the blood of white? i stnd vt #Saka #Rashford and #Sancho . #Euros2021 pic.twitter.com/uC0k4pGkb2

See this guy – who is he? Report him to @twitter and @metpoliceuk. Whoever his employer is must fire him. If he runs a business, make it your business to never use his services. He must be prosecuted and convicted.

Being a racist has consequences.#EURO2020 #Euro2020Final pic.twitter.com/8KlmrNYsPv

— Dr Shola Mos-Shogbamimu (@SholaMos1) July 12, 2021