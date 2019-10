विश्व के पूर्व नंबर एक ब्रिटेन के पुरुष टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे (Andy Murray) ने तीन बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्विट्जरलैंड के स्टानिसलास वावरिंका (Stan Wawrinka) को 3-6, 6-4, 6-4 हराकर यूरोपियन ओपन ( European Open final) खिताब जीत लिया है.

रविवार को खेले गए फाइनल में वर्तमान में वर्ल्ड रैंकिंग में 243वें स्थान (World No. 243 Murray ) पर काबिज मरे ने पहला सेट गंवाने के बाद बेहतरीन वापसी करते हुए अगले दोनों सेट और मैच अपने नाम कर लिया.

मरे और वॉवरिंका के बीच यह मुकाबला 2 घंटे और 27 मिनट तक चला.

