पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की स्‍वीकृति मिलने के दो सप्‍ताह बाद सोमवार को पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा (Ramiz Raja) ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) का पदभार संभाल लिया. वो अगले तीन साल तक पाकिस्‍तान क्रिकेट के अध्‍यक्ष पद की जिम्‍मेदारी संभालेंगे. बताया जा रहा है कि सर्वसम्‍मति से निर्विरोध तरीके से रमीज राजा को पीसीबी चेयरमैन नियुक्‍त किया गया है.

राजा ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कहा, "मैं आप सभी का मुझे पीसीबी चैयरमैन नियुक्त करने के लिए आभारी हूं और यह सुनिश्चित करने के लिए आपके साथ काम करने के लिए तत्पर हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट मैदान पर और बाहर दोनों जगह फलता-फूलता और मजबूत होता रहे. एक पूर्व क्रिकेटर के रूप में, मेरी दूसरी प्राथमिकता हमारे अतीत और वर्तमान क्रिकेटरों के कल्याण को देखना होगा. खेल हमेशा क्रिकेटरों के बारे में रहा है और रहेगा इसलिए, वे अपने मूल संस्थान से अधिक मान्यता और सम्मान के पात्र हैं."

राजा (Ramiz Raja) अपने पूर्ववर्ती एहसान मनी के पद से हटने के बाद चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार थे. पीसीबी के 36वें अध्यक्ष, राजा एजाज बट (2008-11), जावेद बुर्की (1994-95) और अब्दुल हफीज कारदार (1972-77) के बाद इस पद पर नियुक्त होने वाले चौथे पूर्व क्रिकेटर हैं.

“मेरा एक मुख्य फोकस पाकिस्तान की पुरुष क्रिकेट टीम को उसी संस्कृति, मानसिकता, रवैये और दृष्टिकोण को पेश करने में मदद करना होगा, जिसने कभी पाकिस्तान को सबसे अधिक क्रिकेट खेलने वाले देशों में से एक बना दिया था. एक संगठन के रूप में, हम सभी को राष्ट्रीय टीम के साथ खड़े रहने और उन्हें वांछित सहायता और समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि वे क्रिकेट के उस ब्रांड का निर्माण कर सकें, जिसकी प्रशंसक भी हर बार जब वे खेल के मैदान में कदम रखते हैं तो उनसे उम्मीद करते हैं.”

राजा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 255 मैचों में खेलते हुए टेस्ट और एकदिवसीय मैचों में पाकिस्तान की कप्तानी की और 1984 से 1997 तक कुल मिलाकर 8,674 रन बनाए. राजा इससे पहले, 2003 से 2004 तक पीसीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रहे थे.