साउथ अफ्रीका के कप्‍तान फाफ डु प्‍लेसिस (Faf du Plessis) ने मजांसी सुपर लीग (Mzansi Super League 2019) के दौरान एक ऐसा बयान दिया जिसे जिस किसी ने भी सुना वो हैरान रह गया.

फाफ डु प्‍लेसिस (Faf du Plessis) फ्रेंचाइजी पार्ल रॉक्‍स के कप्‍तान हैं. रविवार को पार्ल रॉक्‍स और नेल्‍सन मंडेला बे जाइंट्स के बीच मजांसी सुपर लीग में सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया. डु प्‍लेसिस की टीम ने मैच 12 रन से जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्‍की कर ली है.

Faf du Plessis “Hardus Viljoen is not playing today … he is lying in bed with my sister” pic.twitter.com/p1h32t4aAd

