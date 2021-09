भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के तीसरे दिन आखिरकार वो कर दिखाया जिसका सभी को सीरीज की शुरूआत से इंतजार था। रोहित ने केनिंग्टन ओवल के मैदान पर अपने टेस्ट करियर का पहला विदेशी शतक जड़ा।Also Read - Kevin Pietersen को टेस्ट में नहीं दिख रहे अच्छे दिन, बोले- अगले 5 साल में सिर्फ 5 देश ही खेलेंगे यह फॉर्मेट

ओवल टेस्ट के तीसरे दिन के दूसरे सेशन के दौरान 64वें ओवर में मोइन अली की पांचवीं गेंद पर छक्का लगाकर रोहित ने टेस्ट करियर का आठवां लेकिन विदेशी जमीन पर अपना पहला शतक जड़ा।

इसी के साथ रोहित ने टेस्ट टीम में उनकी जगह को लेकर उठ रहे सवालों का करारा जवाब दिया। फैंस और पूर्व क्रिकेटरों ने सोशल मीडिया के जरिए रोहित को इस शानदार पारी के लिए शुभकामनाएं दी।

Shaandar Zabardast Zindabad.

When the going gets tough the tough get going. Outstanding first overseas Test hundred from #RohitSharma .

Class ! pic.twitter.com/aw3NYCuO5y — Virender Sehwag (@virendersehwag) September 4, 2021

पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज वीरेंदर सहवाग (Virender Sehwag) ने लिखा, “शानदार ज़बरदस्त ज़िंदाबाद। जब राह कठिन हो जाती है, वहीं पर लोग अपनी असली काबिलियत दिखाते हैं। पहला विदेशी शतक बेमिसाल।”

A top class innings from a high class player. Take a bow #RohitSharma .

Could well be a series defining innings.

Come on, let’s get a big lead. pic.twitter.com/2M48YepWO2 — VVS Laxman (@VVSLaxman281) September 4, 2021

महान टेस्ट खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण (VVS Laxman) ने लिखा, “एक उच्च श्रेणी के खिलाड़ी की एक शीर्ष श्रेणी की पारी। #RohitSharma को प्रणाम करता हूं। ये एक सीरीज परिभाषित करने वाली पारी हो सकती है। आइए, एक बड़ी बढ़त हासिल करें।”

वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने लिखा, “ओह या शैम, भाई मजा आ गया। इस पारी का क्या सही समय था।”

Oh yeahhhhhhh SHAM love that brotherman.

What a time to do it #Hitman#ENGvIND pic.twitter.com/WY3y7Zpmo5 — DK (@DineshKarthik) September 4, 2021