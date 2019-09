दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ टी20 सीरीज ड्रॉ कराने के बाद भारतीय टीम (Team India) एक बार फिर टेस्ट जर्सी में लौट आई है। टीम इंडिया ने 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली गांधी-मंडेला टेस्ट सीरीज के पहले नेट सेशन का आयोजन आज वाइजैग में किया।

टीम इंडिया ने कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) की अगुवाई में नेट अभ्यास किया। इस दौरान तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammad Shami) और इशांत शर्मा (Ishant Sharma) सबसे ज्यादा सक्रिय दिखे। बीसीसीआई के ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो भी पोस्ट किया गया जिसमें ये दोनों गेंदबाज जमकर अभ्यास करते दिख रहे हैं। लेकिन इस वीडियो ने भारतीय फैंस को नाराज किया।

#TeamIndia pacers @MdShami11 & @ImIshant steaming in here in the nets.#INDvSA pic.twitter.com/39XOcWYFOx

— BCCI (@BCCI) September 30, 2019