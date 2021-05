आईपीएल (IPL 2021) फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) कैंप में एक के बाद एक कुल पांच कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद फैंस ने बीसीसीआई से 14वें सीजन को रद्द करने की मांग की है। Also Read - IPL 2021: सनराइजर्स के प्लेइंग XI से बाहर होने के बाद हैरान और निराश हैं David Warner: टॉम मूडी

सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के खिलाफ होने वाले मैच से पहले केकेआर टीम के वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakravarthy) और संदीप वॉरियर (Sandeep Warrier) का कोविड टेस्ट पॉजिटिल आया जिसके बाद अहमदाबाद में शाम साढ़े सात बजे होने वाले इस मैच को स्थगित कर दिया गया है। Also Read - IPL 2021: गेंदबाजी कोच लक्ष्मीपति बालाजी समेत CSK के तीन सदस्य कोरोना पॉजिटिव

जिसके बाद सीएसके के सीईओ कासी विश्वनाथन, गेंदबाजी कोच लक्ष्मीपति बालाजी और बस क्लीन का शुरुआती कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आया। हालांकि चेन्नई टीम किसी भी मामले की पुष्टि करने से पहले 4 बजे आने वाली दूसरे टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। Also Read - IPL 2021: डेल स्टेन ने कहा- 14वें सीजन में आखिरी बार सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल रहे हैं डेविड वार्नर

लेकिन इन मामलों के सामने आने के बाद बीसीसीआई द्वारा तैयार किए गए आईपीएल 2021 के बायो सिक्योर बबल पर सवाल उठ रहे हैं। फैंस ने सोशल मीडिया के जरिए बीसीसीआई से 14वें सीजन को रद्द करने की मांग की।

