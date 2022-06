दिवंगत ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वार्न (Shane Warne) का विज्ञापन दिखाने से प्रशंसक काफी नाराज दिखे, जहां उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी व्यक्त की. वार्न का इस साल 4 मार्च को थाईलैंड में निधन हो गया था. उनके प्रशंसक इस बात से नाखुश हैं कि उनके निधन के लगभग चार महीने बाद भी उनके विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं.Also Read - ENG vs NZ: हेनरी निकोल्स के अजीबो-गरीब आउट पर सचिन तेंदुलकर ने लिए मजे, बोले- गली क्रिकेट में नॉन स्ट्राइकर को लेते आउट

लीजेंड को पिछले महीने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में एक राजकीय स्मारक सेवा दी गई थी, जिसमें कई अतीत और वर्तमान क्रिकेट के दिग्गज और करीबी दोस्त शामिल हुए थे.

मिरर डॉट को डॉट यूके की एक रिपोर्ट में शनिवार को कहा गया कि हेडिंग्ले टेस्ट के दौरान वार्न की विशेषता वाले विज्ञापन का इस्तेमाल जारी है.

रिपोर्ट में कहा गया है, “एडवांस हेयर स्टूडियो के एक विज्ञापन में वार्न को दिखाया जा रहा है. हालांकि, उनकी मृत्यु हो गई है. ऑस्ट्रेलियाई आइकन ने कंपनी के साथ अपने जुड़ाव को कभी नहीं छिपाया था, लेकिन टीवी मालिकों को दर्शकों द्वारा उनके स्पष्ट होने के लिए फटकार लगाई गई है.”

@SkyCricket do you really think it’s appropriate showing adverts during the test match which feature the late Shane Warne? Bit distasteful in my eyes… pic.twitter.com/WImGvgRG5I — Colin Woods (@Colin__Woods) June 24, 2022

कई फैंस ने कथित तौर पर विज्ञापन पर गुस्सा व्यक्त किया है, ये सवाल करते हुए कि क्या टेस्ट मैच के दौरान इसे दिखाना उचित था.

Why is the dory missed Shane Warne still being used in the hair restoration advert. Quite shocking. @SkyCricket pic.twitter.com/PiyzkDjHka — David K (@thfc0405) June 23, 2022

रिपोर्ट में एक फैंस के ट्वीट के हवाले से कहा गया है, “क्या आपको सच में लगता है कि टेस्ट मैच के दौरान ऐसे विज्ञापन दिखाना उचित है जिसमें दिवंगत शेन वार्न शामिल हों.”

Am I the only person who thinks it a bit disrespectful that @AdvHairStudio still use the late Shane Warne in their TV advert? — Mark Denholm (@markdenholm) June 24, 2022

एक अन्य फैंस ने ये कहते हुए उद्धृत किया, “शेन वार्न के साथ उस हेयर स्टूडियो विज्ञापन को देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता.”

एक फैंस ने कथित तौर पर ट्वीट किया, “आज डब्ल्यूएफएच टूर्नामेंट शुरू हो गया. एडवांस हेयर स्टूडियो का विज्ञापन ओवरों के बीच में आता है, वो इससे संतुष्ट नहीं हैं.”