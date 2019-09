INDvsWI: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रहे टेस्ट मैच की सीरीज में रोहित शर्मा की जगह हनुमा विहारी को शामिल किया गया है. पहले टेस्ट मैच में अपनी बेहतरीन पारी के साथ विहारी ने टीम में अपनी जगह को मजबूत कर लिया था. वहीं, जमैका में चल रहे दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में 111 रन और दूसरी पारी में नाबाद 53 रन बनाकर वो मध्य क्रम में टीम का एक अहम हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं. फैन्स को लगने लगा है कि विहारी ने रोहित की जगह को हड़प लिया है. इंडियन टीम के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा के लिए ये परेशानी का सबब बन सकता है. रोहित की टेस्ट टीम में वापसी अब मुश्किल लगने लगी है. जहां कुछ प्रशंसकों को लगता है कि ये रोहित के टेस्ट करियर का अंत है, वहीं कुछ का मानना है कि उन्हें टेस्ट मैच में भी ओपनिंग ही करनी चाहिए.

ये हैं कुछ पोस्ट :

Must say @klrahul11 has been very disappointing… @imVkohli & @RaviShastriOfc need to look at options… Why not open with @ImRo45 in Tests too? Or, go for young blood… Rahul has class in general terms, but is just not delivering… Sad… #TeamIndia , #INDvWI

Hanuma Vihari has batted very well, end of Rohit Sharma in Tests? — Srikanth (@srikanthan09) September 2, 2019

Time for #RohitSharma to open in test match cricket..Let’s show the door to #KLRahul let him toil hard in domestic cricket let him suffer let him play in empty stadiums.Let him realise what hard work is.Than only he will come back stronger.Take #HanumaVihari as an example #WIvIND — Harshad parmar (@Harshad9Parmar) September 2, 2019

Fifty for Hanuma Vihari. Final nail in the coffin of Rohit Sharma’s test career? He’s even a competition to Hardik Pandya now. Well played young man! — Hrithik (@hrithik_says) September 1, 2019

विहारी पारी की शुरुआत से ही सकारात्मक दिख रहे हैं. जिस प्रकार विहारी अपने हाथों को मैदान के चारो तरफ घुमाते हैं, ये देख कर ऐसा लगता है कि वो रोहित को पीछे छोड़ सकते हैं. विंडीज को दूसरे टेस्ट मैच में जीत के लिए अभी 423 रन चाहिए और उनके हाथ में अभी आठ विकेट हैं.