टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने आज अपने प्रशंसकों को दिवाली की शुभकामनाएं टि्वटर पर एक वीडियो शेयर कर दी थीं. इतने बड़े त्योहार पर अपने चहेते विराट की यह दिवाली विश देखकर फैन्स का दिन बन गया था कि कुछ फैन्स उनके इस मैसेज पर ही भड़कते हुए दिखाई दिए. दरअसल विराट ने फैन्स से अपील की थी कि वे आज पर्यावरण का ख्याल करते हुए पटाखे न फोड़ें. इस पर फैन्स भड़क गए.

अपने 18 सेकंड के इस वीडियो में विराट ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा था कि यह याद रखें कि पर्यावरण को बचाने के लिए पटाखे नहीं फोड़ने हैं और सिर्फ साधारण दीये और मिठाई के साथ ही अपने परिजनों के साथ खुशियां मनाएं.

फैन्स को विराट की यह बात बिल्कुल नागवार गुजरी और वह उन पर भड़क गए. कुछ फैन्स तो उनसे इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने विराट को कहा कि वह उपदेश देने से पहले आईने में झांककर देखें कि वह क्या बोल रहे हैं.

दरअसल विराट ने अभी कुछ ही दिनों पहले (5 नवंबर) को यूएई में अपना जन्मदिन मनाया है. इस मौके पर जमकर आतिशबाजी हुई थी और फैन्स इसी बात पर उनसे नाराज हैं और वे विराट के वही आतिशबाजी वाले वीडियो शेयर कर अपना नाराजगी जता रहे हैं.

यहां देखें- विराट कोहली के दिवाली विश ट्वीट पर फैन्स के रिएक्शन

इस फैन्स ने कहा, ‘उपदेश देते हो उसे खुद भी अपनाएं विराट कोहली’

इस फैन ने विराट की एक पुरानी तस्वीर साझा कर लिखा, ‘ये पटाखे ऑक्सीजन दे रहे हैं.’

इस फैन ने तो कहा, विराट अपने सारे एशो-आराम छोड़ दो.

Pl stop travelling in SUVs and planes, give up AC in ur house. Practise what you preach,

इस फैन ने IPL में आतिशबाजी पर कटाक्ष करते हुए लिखा, ‘सभी लोग IPL से ऑक्सीजन वाले पटाखे खरीदें.’

इस फैन ने लिखा, ‘आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, लेकिन दिवाली तो पटाखा फोड़कर ही मनाऊंगी. हैप्पी दिवाली.’

Sorry Virat I'm your huge fan but I will burst crackers and celebrate my festival the way I want..💥 happy diwali ❤️

