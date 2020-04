कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत की कई मशहूर हस्तियों ने अपना योगदान दिया है। कई क्रिकेटरों ने भी इस लड़ाई में अपना समर्थन दिया है, जिसमें सचिन तेंदुलकर, सुरेश रैना, विराट कोहली और गौतम गंभीर का नाम शामिल है, जिनकी काफी सराहना की गई। लेकिन सीनियर खिलाड़ियों युवराज सिंह (Yuvraj Singh) और हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) के कोरोना के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने पर फैंस भड़क गए। Also Read - लॉकडाउन के बीच 'कपिल शर्मा शो' के फैंस को बड़ा तोहफा, टीवी पर मशहूर गुलाटी की भी हुई वापसी

दरअसल युवराज और हरभजन ने ट्विटर पर पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज शाहिद आफरीदी की संस्था के प्रति समर्थन दिखाया और फैंस ने दान करने की अपील की। जिस पर भारतीय फैंस भड़क गए। हरभजन और युवराज के आफरीदी की संस्था को लेकर ट्वीट करने के मिनटों बाद ही #ShameOnYuviBhajji ट्रेंड करने लगा।

फैंस के युवराज-हरभजन को पाकिस्तान की संस्था का समर्थन करने पर लताड़ने की पीछे वो खबर है, जिसमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी ट्रस्ट, कराची के हिंदुओं को जरूरत का सामान उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर में ऑल पाकिस्तान हिंदू पंचायत के सेक्रेटरी रवि दवानी के हवाले से कहा गया कि सोमवार को कराची में सयलानी वेलफेयर ट्रस्ट के लोगों ने जरूरत का सामना बाटंते समय हिदुंओं को अनदेखा किया।

These are testing times, it’s time to lookout for each other specially the ones who are lesser fortunate. Lets do our bit, I am supporting @SAfridiOfficial & @SAFoundationN in this noble initiative of covid19. Pls donate on https://t.co/yHtpolQbMx #StayHome @harbhajan_singh pic.twitter.com/HfKPABZ6Wh

दवानी ने कहा, “जब हमें इसके बारे में पता चला, तो मैं ट्रस्ट के फाउंडल मौलाना बशीर अहमद फारूकी से बात करने पहुंचा। उन्होंने कहा कि खाना बांटने में कोई भी भेदभाव नहीं किया जा रहा है। अगले दिन उसी ट्रस्ट के लोगों ने कराची की हिंदू कॉलोनी में खाने के 400 पैकेट बांटे।”

Thank you for all you support-both yourself & my brother @harbhajan_singh are huge pillars of support; this bond we have shows love & peace transgresses borders when it comes to humanity especially. Best wishes to you with your noble endeavours with @YOUWECAN #DonateKaroNa https://t.co/IVhqywdl3q

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) March 31, 2020