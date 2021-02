तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं, जब इस किसान आंदोलन को कुछ विदेशी हस्तियों ने सोशल मीडिया पर अपना समर्थन दिया, तो महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर इसके विरोध में एक ट्वीट कर दिया. सचिन ने लिखा था कि हमारा देश अपने मसलों को हल करना जानता है और बाहरी लोगों को देश के आंतरिक मामलों में रुचि लेने की जरूरत नहीं है. सचिन के इस ट्वीट से केरल के किसान नाराज हो गए हैं. सचिन से नाराजगी के चलते केरल के लोगों ने टि्वटर पर टेनिस स्टार मारिया शारापोवा (Maria Sharapova) से माफी मांगी है. Also Read - रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग के समर्थन में उतरे Irfan Pathan, ट्वीट कर कही यह बात

दरअसल कभी भारत के लोगों ने मारिया शारापोवा को इसलिए ट्रोल किया था क्योंकि साल 2015 में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह सचिन तेंदुलकर को नहीं जानती हैं. इस महान बल्लेबाज के बारे में तब भारत के लोगों को टेनिस की इस पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी का यह जवाब पसंद नहीं आया था और तब इंटरनेट पर उन्हें काफी आलोचनाओं को शिकार होना पड़ा था. Also Read - रिहाना के किसान समर्थन पर बवाल, बॉलीवुड के बाद अब 'भारत रत्न' सचिन तेंदुलकर ने कहा- देश की संप्रभुता से समझौता नहीं

लेकिन सचिन के ताजा ट्वीट से दुखी हुए केरल के लोगों ने अब शारापोवा मामले में यू-टर्न ले लिया है और उनसे माफी मांगी है. कई लोगों ने शारापोवा को केरल आने का न्योता भी दिया है. एक यूजर ने मलयालम में लिखा, ‘शारापोवा आप सचिन के मामले में सही थीं. उनमें ऐसा गुण नहीं है कि आप उसे जानें.’

अपने ट्विटर हैंडल पर संदेशों की बाढ़ देखकर शारापोवा ने बुधवार को ट्वीट किया, ‘किसी और को वर्ष के बारे में कोई कन्फ्यूजन है.’

India’s sovereignty cannot be compromised. External forces can be spectators but not participants.

Indians know India and should decide for India. Let's remain united as a nation.#IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 3, 2021