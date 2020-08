विश्व कप विजेता कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान करने के बाद खिलाड़ियों और फैंस ने बीसीसीआई (BCCI) से उनके सम्मान में सात नंबर की जर्सी को रिटायर करने की अपील की है। Also Read - MS Dhoni retires: बचपन के दोस्त चिट्टू ने कहा- भारतीय क्रिकेट का कोहिनूर हैं माही

39 साल के धोनी ने 15 अगस्त को अपने 16 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर पर ब्रेक लगाया। उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए सभी फॉर्मेट्स से संन्यास का ऐलान किया, हालांकि वो इंडियन प्रीमियर लीग में खेलते रहेंगे। Also Read - शाहरुख़ से लेकर सलमान तक, इन बॉलीवुड सितारों के साथ है धोनी का गहरा कनेक्शन

धोनी के साथी विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने ट्वीट किया, “मैं उम्मीद करता हूं कि बीसीसीआई सात नंबर की जर्सी को सीमित ओवर क्रिकेट से रिटायर कर दे।” Also Read - MS Dhoni retires: बीसीसीआई अध्यक्ष गांगुली ने कहा- धोनी के संन्यास के साथ एक युग का अंत हुआ

This is the last photo taken after our semis at the World Cup.lots of great memories through this journey. I hope the @bcci retire the #7 jersey in white ball cricket

Good luck with your second innings in life , I’m sure you’ll have a lot of surprises for us there too pic.twitter.com/4kX4uPhPOO

— DK (@DineshKarthik) August 16, 2020