सलामी बल्‍लेबाज शिखर धवन (Shikhar Dhawan) को आज अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट खेलते हुए पूरे 10 साल हो गए हैं. साल 2010 में धवन ने ऑस्‍ट्रे‍लिया के खिलाफ सीरीज के दौरान भारतीय टीम में डेब्‍यू किया था. धवन ने इस मौके पर सोशल मीडिया पर एक स्‍पेशल पोस्‍ट डालते हुए फैन्‍स को प्‍यार देने के लिए शुक्रिया कहा. Also Read - क्रिस श्रीकांत ने धोनी के फैसले पर उठाए सवाल, बोले- जाधव के पास क्या है जो उसे टीम में रखा?

शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, “मुझे आज अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट खेलते हुए 10 साल हो गए हैं. पिछले 10 साल से मैं अपने देश के लिए खेल रहा हूं. मेरे लिए इससे बड़ा सम्‍मान कोई और नहीं हो सकता है. देश के लिए खेलने से मुझे जीवन भर के लिए यादें मिल गई हैं. मैं इन यादों के लिए हमेशा आभारी रहूंगा. Also Read - IPL KXIP बनाम DC: पंजाब की हर जीत में मैन ऑफ द मैच बने हैं केएल राहुल, आज फिर बन सकता है सुपर ओवर का संयोग! देखिए आंकड़े

34 साल के शिखर धवन भारत के सीमित ओवरों की टीम का अहम हिस्‍सा हैं. वो भारत के लिए 136 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं. इस दौरान उनके बल्‍ले से 5,688 रन निकले. 143 रन उनका वनडे में सर्वश्रेष्‍ठ स्‍कोर है. भारत के लिए 61 टी20 मैचों में धवन के नाम 28.4 की औसत से 1,588 रन हैं. Also Read - LIVE IPL SCORE, KXIP vs DC: दिल्‍ली कैपिटल्‍स ने चुनी बल्‍लेबाजी, रिषभ पंत की टीम में वापसी

10 years with Team India, 10 years playing for my country – there has been no greater honour. Representing my nation has given me memories for a lifetime, that I am always grateful for 🙏 🇮🇳 pic.twitter.com/8ULk1gHgpZ

— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) October 20, 2020