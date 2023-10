जब वह मुझसे आगे निकल गया तो बहुत अच्छा लगा: नीरज चोपड़ा ने किशोर जेना के 86.77 मीटर थ्रो की तारीफ की

भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने बुधवार को हांग्जो में आयोजित एशियाई खेलों 2023 में 88.88 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता. वहीं चोपड़ा के हमवतन किशोर कुमार जेना (Kishore Jena) ने 87.54 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता.

पुरुषों के भाला फेंक फाइनल इवेंट में तकनीकि दिक्कतों के बीच जेना और चोपड़ा ने स्वर्ण पदक के लिए एक दूसरे को कड़ी चुनौती दी. अपने तीसरे प्रयास में 86.77 मीटर का थ्रो फेंककर जेना विश्व चैंपियन चोपड़ा से आगे निकल गए थे. लेकिन फिर अपने चौथे प्रयास में 88.88 मीटर का थ्रो फेंककर नीरज ने गोल्ड मेडल जीता.

प्रतियोगिता के बाद नीरज ने कहा कि जेना जब उनसे आगे निकल गए थे तो उन्हें अपने साथी खिलाड़ी के लिए काफी खुश हुई. साथ ही उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ करने की प्रेरणा भी मिली.

Kishore jena leading in Javelin final! 86.77 m Personal best and Olympic qualified

Great news ! pic.twitter.com/4mb3ULPlCG

— Vineel Krishna (@rvineel_krishna) October 4, 2023