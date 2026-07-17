FIFA World Cup 2026: विजेता टीम के खिलाड़ियों को पहली बार फीफा देगा यह सौगात, आज तक नहीं हुआ ऐसा

फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को अब तक ट्रॉफी और मेडल दिए जाते थे. इस बार फीफा ने इनके साथ-साथ चैम्पियनशिप रिंग देने का भी ऐलान किया है.

Written by: Arun Kumar
Updated: July 17, 2026, 4:05 PM IST
FIFA World Cup Champion Ring
इस बार चैम्पियन टीम को खास उपहार देगा FIFA @FIFA/IANS
  • पहली बार चैम्पियन टीम के खिलाड़ियों और स्पोर्ट स्टाफ को मिलेगी खास रिंग
  • विजेता टीम को ऐतिहासिक जीत पर खास याद के तौर पर यह उपहार देना है मकसद
  • FIFA ने इस खास रिंग के 2026 पीस कराए हैं तैयार, विजेता टीम को मिलेंगी 30 रिंग
  • 1996 रिंग FIFA के अधिकारिक उत्पाद के तौर दुनिया भर के फुटबॉल फैन्स के लिए होंगी

फीफा वर्ल्ड के फाइनल का माहौल तैयार हो चकुा है. स्पेन और डिफेंडिंग चैम्पियन अर्जेंटीना की टीमें खिताबी मुकाबले में न्यू यॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम (मेटलाइफ स्टेडियम) में रविवार को मैदान पर होंगी. इस बार चैम्पियन बनने वाली टीम को फीफा ने एक और खास उपहार देने का ऐलान किया है. अब तक चैम्पियन टीम को विजेता की ट्रॉफी और खिलाड़ियों और सपोर्टिंग स्टाफ को गोल्ड मेडल मिलने की परंपरा रही है. फीफा ने इस बार ट्रॉफी और मेडल के साथ-साथ खिलाड़ियों को चैम्पियनशिप रिंग देने का भी फैसला किया है. वर्ल्ड कप के इतिहास में यह पहला मौका होगा. फीफा ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है.

अमेरिकी खेलों की परंपरा से प्रेरित है यह रिंग

फीफा के अनुसार, यह रिंग अमेरिकी खेलों की मशहूर परंपरा से प्रेरित है और पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप का हिस्सा बनेगी. इसका मकसद खिलाड़ियों को उनकी ऐतिहासिक जीत की एक खास याद देना है. इस रिंग के एक तरफ फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी बनी होगी, जबकि दूसरी तरफ विजेता टीम के अनुसार खास डिजाइन तैयार किया जाएगा. हर रिंग पर अलग नंबर होगा, उसे खिलाड़ी के हिसाब से तैयार किया जाएगा और उसके साथ असली होने का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा.

और पढ़ें: FIFA वर्ल्ड कप में डोनाल्ड ट्रंप तोड़ेंगे ऐतिहासिक परंपरा, विजेता टीम को खुद सौंपेंगे ट्रॉफी

इस चैम्पियन्स रिंग के 2026 पीस होंगे तैयार

फाइनल मैच खत्म होने के तुरंत बाद विजेता टीम के कप्तान और हेड कोच को अस्थाई रिंग दी जाएगी. इसके बाद पूरी विजेता टीम के लिए 30 रिंग तैयार की जाएंगी. हर रिंग को खिलाड़ियों के अनुसार कस्टमाइज किया जाएगा और बाद में आधिकारिक रूप से उन्हें सौंपा जाएगा. फीफा ने बताया कि इस रिंग का कुल 2,026 पीस का लिमिटेड एडिशन बनाया जाएगा. इनमें से 30 रिंग विश्व चैंपियन टीम को मिलेंगी, जबकि बाकी 1,996 रिंग दुनिया भर के फुटबॉल प्रशंसकों के लिए आधिकारिक लाइसेंस प्राप्त उत्पाद के रूप में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी.

स्पेन बनाम अर्जेंटीना होगा फीफा वर्ल्ड कप फाइनल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल यूरोपियन चैंपियन स्पेन और मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना के बीच खेला जाना है. स्पेन ने सेमीफाइनल में मजबूत मानी जा रही फ्रांस की टीम को हराकर फाइनल में जगह बनाई है. वहीं, अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार और कुल 7वीं बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है. अर्जेंटीना ने रोमांच से भरे दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त दी थी.

अर्जेंटीना को अपने स्टार मेसी से चैम्पियन बनाने की उम्मीद

टीम ने ग्रुप चरण में लगातार तीन जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी. कप्तान लियोनेल मेसी शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक 8 गोल किए हैं, जबकि अपने वर्ल्ड कप करियर में उनके कुल गोलों की संख्या 21 हो गई है. फाइनल में भी अर्जेंटीना अपने कप्तान से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद करेगी.

(एजेंसी: आईएएनएस)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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