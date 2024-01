FIFA Awards 2023: लियोनेल मेसी ने 15 साल में 8वीं बार जीता 'फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवॉर्ड', सुनील छेत्री ने भी किया वोट

लंदन: अर्जेंटीना के विश्व कप विजेता कप्तान लियोनेल मेसी (Lionel Messi) ने पिछले चार साल में तीसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ पुरूष फुटबॉलर का पुरस्कार (FIFA’s best men’s player award) जीत लिया है. मेसी 15 साल में अब तक आठवीं बार फीफा के साल के बेस्ट खिलाड़ी बन चुके हैं. पेरिस सेंट जर्मेन (PSG) क्लब को छोड़कर इंटर मियामी से जुड़े मेसी ने फीफा अवॉर्ड्स 2023 (FIFA Awards 2023) की रेस में अर्लिंग हालैंड हराकर यह अवॉर्ड अपने नाम किया. हालैंड को भी मेसी के बराबर ही 48-48 वोट मिले, लेकिन अर्जेंटीना के विश्व कप विजेता कप्तान ने टाइब्रेकर में हालैंड को हराकर फीफा के सर्वश्रेष्ठ पुरूष फुटबॉलर का पुरस्कार जीता.

राष्ट्रीय टीम के कोचों, कप्तानों, चुनिंदा पत्रकारों और प्रशंसकों द्वारा आनलाइन की गई वोटिंग के आधार पर मेस्सी और हालैंड दोनों को 48 अंक मिले. टाइब्रेकर में फैसला राष्ट्रीय टीमों के कप्तानों द्वारा ‘5 प्वाइंट ’ स्कोर या पहले स्थान पर रखे जाने के आधार पर किया गया. कीलियन एमबाप्पे तीसरे स्थान पर रहे. हालांकि कोई भी खिलाड़ी पुरस्कार लेने नहीं पहुंचा था. मेसी ने पिछले साल अक्टूबर में हालैंड और एमबाप्पे को हराकर आठवीं बार बलोन डिओर पुरस्कार जीता था.

महिला वर्ग में स्पेन की विश्व कप चैम्पियन ऐताना बोनमाती को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया. उन्होंने पिछले साल बलोन डिओर भी जीता था. वह विश्व कप और चैम्पियंस लीग दोनों में प्लेयर आफ द टूर्नामेंट रही थीं. मैनचेस्टर युनाइटेड के कोच पेप गार्डियोला को पुरूष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ कोच और इंग्लैंड की सरीना वीगमैन को महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार मिला.

