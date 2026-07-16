इंग्लैंड पर जीत के बाद अर्जेंटीना ने 'फाकलैंड' को लेकर मनाया ऐसा जश्न, सख्त एक्शन ले सकता है FIFA

अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच फाकलैंड आइलैंड को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है. अर्जेंटीना इसे अपनी जमीन होने का दावा करता है, जबकि इस पर इंग्लैंड का कब्जा है.

Written by: Arun Kumar
Updated: July 16, 2026, 8:45 AM IST
Argentina players waving banner in support of falkland islands
इंग्लैंड पर जीत के बाद फाकलैंड द्वीप पर अर्जेंटीना के दावे के समर्थन में बैनर लहराते अर्जेंटीना के खिलाड़ी (तस्वीर: X/Victoria Villarruel)
  • अर्जेंटीना के पास बसे फाकलैंड टापुओं पर ब्रिटेन का है कब्जा
  • इन द्वीप समूह पर अर्जेंटीना करता है अपना दावा
  • 1982 में फाकलैंड को लेकर दोनों देशों के बीच हुआ था खूनी संघर्ष
  • FIFA टूर्नामेंट्स में फाकलैंड को लेकर पहले भी ऐसे प्रदर्शन करता रहा है अर्जेंटीना

फीफा वर्ल्ड कप में अपना खिताब बचाने का मिशन लेकर उतरी अर्जेंटीना का शानदार खेल जारी है. इस कड़ी में उसने गुरुवार की बीती रात इंग्लैंड को 2-1 से धोकर फाइनल में जगह बना ली. अब वह खिताब जीतने से सिर्फ एक जीत दूर है. इस बीच ‘ला एल्बिसेलेस्टे’ (अर्जेंटीना टीम) ने इंग्लैंड को हराया तो वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई. उसके खिलाड़ियों के जीत के जश्न में एक ऐसा बैनर लहराया, जो फीफा नियमों के खिलाफ है. दरअसल अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड को हराने के बाद, मैदान पर जो बैनर लहराया वह फाकलैंड द्वीप पर उनके देश के दावे के समर्थन में था.

इंग्लैंड के कब्जे वाला क्षेत्र है फाकलैंड, अर्जेंटीना करता है दावा

जीत के बाद अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने जो बैनर मैदान पर लहराया, उस पर लिखा था, ‘लास माल्विनास सोन आरहेनतीनास’ जिसका मतलब है ‘फाकलैंड अर्जेंटीना का है.’ जश्न मनाने के बाद खिलाड़ियों ने इस बैनर को पिच पर ही छोड़ दिया. बता दें दक्षिण-पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र ‘फाकलैंड ‘द्वीप ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच संप्रभुता के विवाद का विषय रहा है. फाकलैंड, अर्जेंटीना के अटलांटिक तट के पास द्वीपों का एक समूह है, लेकिन यह एक ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र के रूप में काम करता है.

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फाकलैंड को लेकर अर्जेंटीना और ब्रिटेन में छिड़ा था खूनी संघर्ष

संप्रभुता पर विवाद के कारण अर्जेंटीना ने 1982 में इस क्षेत्र पर हमला किया था. ब्रिटेन ने अटलांटिक के पार अपना बेड़ा भेजा और 74 दिनों के संघर्ष के बाद इन द्वीपों पर फिर से कब्जा कर लिया. इस संघर्ष में 907 लोगों की जान गई थी. टीम की सेमीफाइनल में जीत के बाद अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति विक्टोरिया विलारुएल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘फाकलैंड अर्जेंटीना का है. उन्होंने स्टेडियम में इन्हें लाने पर रोक लगा दी और भूल गए कि ये हमारे खून और हमारे दिलों में बसे हैं.’

अर्जेंटीना की राष्ट्रपति ने मैच से पहले दे दिए थे संकेत

हालांकि सेमीफाइनल से पहले अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति विक्टोरिया विलारुएल ने कहा था कि इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला सिर्फ एक फुटबॉल मैच नहीं है. उन्होंने कहा कि यह फाकलैंड (माल्विनास) द्वीपों से जुड़ी भावनाओं, डिएगो माराडोना की विरासत और लियोनेल मेसी के आखिरी वर्ल्ड कप से भी जुड़ा है. उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि अर्जेंटीना अपनी आखिरी सांस तक फाकलैंड द्वीपों पर अपना दावा करता रहेगा और टीम को पूरे जोश के साथ खेलना चाहिए.

इस मैच में थे सुरक्षा के कड़े इंतजाम

इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच पुराने राजनीतिक और ऐतिहासिक विवाद को देखते हुए यह सेमीफाइनल कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच खेला गया. मैच में अर्जेंटीना ने आखिरी समय में एंजो फर्नांडीज और लाउतारो मार्टिनेज के गोल की बदौलत 2-1 से जीत दर्ज की. इससे पहले ‘राउंड ऑफ 16’ में मिस्र को 3-2 से हराने के बाद भी अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने ऐसे नारे लगाए थे, जिनमें फाकलैंड के साथ-साथ महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना और लियोनेल मेसी का भी जिक्र किया गया था.

अर्जेंटीना टीम ने फाकलैंड पर पहली बार नहीं किया प्रदर्शन

यह पहली बार नहीं है, जब फाकलैंड से जुड़े बैनर को लेकर अर्जेंटीना विवादों में घिरा हो. इससे पहले 2014 में स्लोवेनिया के खिलाफ एक दोस्ताना मैच से पहले खिलाड़ियों ने इसी संदेश वाला बैनर दिखाया था. उस मामले में फीफा ने अर्जेंटीना फुटबॉल असोसिएशन पर 20,000 पाउंड का जुर्माना लगाया था.

(एजेंसी: आईएएनएस)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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