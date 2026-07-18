FIFA चीफ का भारत के नाम खास संदेश, Zee की सराहना करते हुए बोले- एक दिन World Cup में जरूर खेलेगी भारतीय टीम

फीफा चीफ ने Zee की सराहना करते हुए भारत में फुटबॉल की बढ़ती लोकप्रियता की तारीफ की. जानिए उन्होंने भारत, सुनील छेत्री और FIFA World Cup को लेकर क्या कहा.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: July 18, 2026, 8:49 PM IST
FIFA चीफ का भारत के नाम खास संदेश, Zee की सराहना करते हुए बोले- एक दिन World Cup में जरूर खेलेगी भारतीय टीम
जियानी इन्फेंटिनो ने कहा कि Zee ने सिर्फ टीवी प्रसारण तक खुद को सीमित नहीं रखा. (Photo from Gianni Infantino X Account)
  • FIFA चीफ ने भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए Zee की सराहना की
  • जियानी इन्फेंटिनो ने कहा कि भारत फुटबॉल के लिए बेहद जुनूनी देश है
  • FIFA चीफ ने भारत के फुटबॉलर सुनील छेत्री और भारतीय प्रशंसकों की भी तारीफ की
  • उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भारत भी फीफा विश्व कप में खेलेगा

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप फाइनल से पहले फीफा चीफ जियानी इन्फेंटिनो ने Zee के लिए एक खास वीडियो संदेश जारी किया. उन्होंने भारत में फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने के लिए जी के प्रयासों की खुलकर सराहना की और कहा कि दोनों के बीच हुई साझेदारी पर उन्हें गर्व है. इस साझेदारी के तहत, 39 फीफा प्रतियोगितियों का प्रसारण होगा. जिनमें FIFA Women’s World Cup 2027, FIFA Youth World Cups, फुत्सल टूर्नामेंट और FIFA Intercontinental Cup जैसे बड़े आयोजन शामिल हैं. उन्होंने कहा कि इससे भारत में फुटबॉल सिर्फ हर चार साल में होने वाला आयोजन नहीं रहेगा, बल्कि पूरे साल लगातार जुड़ा रहने वाला खेल बन जाएगा.

भारत में फुटबॉल खेल के लिए बढ़ता क्रेज

चीफ जियानी इन्फेंटिनो ने कहा कि भारत फुटबॉल को लेकर बेहद उत्साही देश है. यहां इस खेल के विकास की कई सारी संभावनाएं हैं. उन्होंने याद किया कि साल 2017 में FIFA Under-17 World Cup के दौरान भारत आए थे, जहां 13 लाख से ज्यादा दर्शकों ने मैच देखकर नया रिकॉर्ड बनाया था. इसके बाद, उन्होंने 2022 में FIFA Under-17 Women’s World Cup और 2020 में IOC बैठक के दौरान भी भारत का दौरा किया. उन्होंने भारतीय फुटबॉल के दिग्गज सुनील छेत्री से मुलाकात को भी याद करते हुए कहा कि उनसे मिलना उनके लिए सम्मान की बात थी.

और पढ़ें: FIFA 2026: भारत में कब और कहां देखें स्पेन बनाम अर्जेंटीना फाइनल, टीवी और मोबाइल दोनों पर देख सकेंगे मुकाबला

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में भारत का बड़ा रोल

FIFA चीफ ने कहा कि भले ही भारतीय टीम इस बार फीफा विश्व कप में नहीं हो, लेकिन भारत की मौजूदगी कई रूपों में देखने को मिली. उन्होंने बताया कि भारतीय मूल के कई खिलाड़ी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कतर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जैसी टीमों की ओर से विश्व कप में खेले. इसके अलावा, 16 मेजबान शहरों में आयोजित मैचों को देखने पहुंचे 65 लाख से अधिक दर्शकों में हजारों भारतीय प्रशंसक भी शामिल रहे. कई भारतीय फैंस ने अर्जेंटीना, ब्राजील, पुर्तगाल और इंग्लैंड जैसी टीमों का समर्थन करते हुए विश्व कप के माहौल को और खास बनाया.

भारत को विश्व कप में देखना चाहते हैं FIFA चीफ

अपने संदेश के आखिरी में जियानी इन्फेंटिनो ने कहा कि Zee ने सिर्फ टीवी प्रसारण तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि सिनेमाघरों, पब, रेस्तरां, एयरपोर्ट और होटलों में अधिकृत स्क्रीनिंग कराकर लोगों को सामूहिक रूप से मैच देखने का शानदार अनुभव दिया. उन्होंने इसे फुटबॉल के प्रचार-प्रसार के लिए बेहद अहम पहल बताया. साथ ही उन्होंने भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए Zee का एक बार फिर धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई कि आने वाले सालों में वह दिन भी आएगा, जब भारतीय फुटबॉल टीम फीफा विश्व कप में खेलती हुई नजर आएगी. उन्होंने भारतीय फुटबॉल प्रेमियों को शुभकामनाएं देते हुए खेल के प्रति उनके समर्थन की भी सराहना की.

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