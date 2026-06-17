FIFA World Cup 2026: अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया, लियोनेल मेसी ने कई मुकाम बनाकर मैच को बनाया यादगार

अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के लिए यह मैच दो बड़े मायनों में खास था और उन्होंने यहां हैट्रिक जमाकर और भी उपलब्धियां हासिल कर इस लम्हे को और भी खास बना दिया.

Written by: Arun Kumar
Published: June 17, 2026, 10:49 AM IST
Lionel Messi vs Algeria @IANS
FIFA वर्ल्ड कप 2026- अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी अल्जीरिया के खिलाफ (तस्वीर @Xinhua से IANS द्वारा)

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप में अपना खिताब बचाने उतरी अर्जेंटीना ने अल्जीरिया के खिलाफ शानदार आगाज करते हुए उसे 3-0 से धो दिया. टीम के लिए ये तीनों ही गोल कप्तान लियोनेल मेसी ने किए. मेसी के लिए यह मैच कई मायनों में खास था. यह उनका लगातार छठा फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट है और वह दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जिसने सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप में भाग लिया हो.

इसके अलावा यह उनके इंटरनेशनल करियर का 200वां मैच भी था. इंटरनेशनल फुटबॉल में 200 मैच खेलने वाले मेसी दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बने हैं. उनसे पहले पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और कुवैत के बदर अल मुतावा के नाम यह उपलब्धि दर्ज है. अपने 200वें इंटरनेशनल मैच में 3 गोल जमाने वाले मेसी ने इस मैच को और भी यादगार बना दिया.

और पढ़ें: लियोनेल मेसी ने पहले ही मैच में बनाए दो कीर्तिमान, एक तो इतना खास कि दुनिया में दूसरा कोई नहीं ऐसा

अब वह विश्व कप के इतिहास में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में जर्मनी के पूर्व खिलाड़ी मिरोस्लाव क्लोज के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. मेसी और क्लोज के नाम अब इस टूर्नामेंट में 16 गोल हैं.

अल्जीरिया के खिलाफ मेसी शानदार लय में दिखाई दिए और उन्होंने अर्जेंटीना के लिए मैच का पहला गोल 17वें मिनट में किया. मेसी का जबरदस्त शूट गोलकीपर को छकाता हुआ निकल गया. इसके बाद दूसरे हाफ में मेसी का जलवा देखने को मिला. मैच के 60वें मिनट में मेसी ने रिबाउंड पर मिले मौके को भुनाने में कोई गलती नहीं की और गेंद को गोल पोस्ट के अंदर पहुंचा दिया.

मैच के 76वें मिनट में मेसी ने इस मुकाबले में गोल की हैट्रिक पूरी की. उन्होंने बॉक्स के बाहर से मिली गेंद को बाएं पैर से गोल पोस्ट के अंदर पहुंचाया. मेसी के आगे अल्जीरिया का डिफेंस बेहद कमजोर साबित हुआ. मेसी ने अपने करियर में यह 61वीं बार एक मैच में तीन गोल करने का कारनामा किया, जबकि अर्जेंटीना की ओर से खेलते हुए मेसी ने 11वीं हैट्रिक लगाई.

तीन गोल करने के बाद मेसी को मैच के 80वें मिनट में सब्सटीट्यूट कर दिया गया. मैदान से बाहर जाते वक्त फैंस ने उनके लिए स्टैंड्स में खड़े होकर तालियां बजाईं.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Sports Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.