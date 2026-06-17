FIFA World Cup 2026: अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया, लियोनेल मेसी ने कई मुकाम बनाकर मैच को बनाया यादगार

अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के लिए यह मैच दो बड़े मायनों में खास था और उन्होंने यहां हैट्रिक जमाकर और भी उपलब्धियां हासिल कर इस लम्हे को और भी खास बना दिया.

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FIFA वर्ल्ड कप 2026- अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी अल्जीरिया के खिलाफ (तस्वीर @Xinhua से IANS द्वारा)

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप में अपना खिताब बचाने उतरी अर्जेंटीना ने अल्जीरिया के खिलाफ शानदार आगाज करते हुए उसे 3-0 से धो दिया. टीम के लिए ये तीनों ही गोल कप्तान लियोनेल मेसी ने किए. मेसी के लिए यह मैच कई मायनों में खास था. यह उनका लगातार छठा फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट है और वह दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जिसने सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप में भाग लिया हो.

इसके अलावा यह उनके इंटरनेशनल करियर का 200वां मैच भी था. इंटरनेशनल फुटबॉल में 200 मैच खेलने वाले मेसी दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बने हैं. उनसे पहले पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और कुवैत के बदर अल मुतावा के नाम यह उपलब्धि दर्ज है. अपने 200वें इंटरनेशनल मैच में 3 गोल जमाने वाले मेसी ने इस मैच को और भी यादगार बना दिया.

अब वह विश्व कप के इतिहास में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में जर्मनी के पूर्व खिलाड़ी मिरोस्लाव क्लोज के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. मेसी और क्लोज के नाम अब इस टूर्नामेंट में 16 गोल हैं.

Lionel Messi is now the joint top #FIFAWorldCup goalscorer pic.twitter.com/0wtOUS2ylM — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026

अल्जीरिया के खिलाफ मेसी शानदार लय में दिखाई दिए और उन्होंने अर्जेंटीना के लिए मैच का पहला गोल 17वें मिनट में किया. मेसी का जबरदस्त शूट गोलकीपर को छकाता हुआ निकल गया. इसके बाद दूसरे हाफ में मेसी का जलवा देखने को मिला. मैच के 60वें मिनट में मेसी ने रिबाउंड पर मिले मौके को भुनाने में कोई गलती नहीं की और गेंद को गोल पोस्ट के अंदर पहुंचा दिया.

20 years of Messi ✨#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026

मैच के 76वें मिनट में मेसी ने इस मुकाबले में गोल की हैट्रिक पूरी की. उन्होंने बॉक्स के बाहर से मिली गेंद को बाएं पैर से गोल पोस्ट के अंदर पहुंचाया. मेसी के आगे अल्जीरिया का डिफेंस बेहद कमजोर साबित हुआ. मेसी ने अपने करियर में यह 61वीं बार एक मैच में तीन गोल करने का कारनामा किया, जबकि अर्जेंटीना की ओर से खेलते हुए मेसी ने 11वीं हैट्रिक लगाई.

तीन गोल करने के बाद मेसी को मैच के 80वें मिनट में सब्सटीट्यूट कर दिया गया. मैदान से बाहर जाते वक्त फैंस ने उनके लिए स्टैंड्स में खड़े होकर तालियां बजाईं.