FIFA World Cup 2026: सांसें थाम देने वाले वाले मैच में 0-2 से पिछड़ी अर्जेंटीना की जोरदार वापसी, 3-2 से इजिप्ट को हराया

मैच अंतिम लम्हो में पहुंच चुका था और 0-2 से पिछड़ी डिफेंडिंग चैम्पियन अर्जेंटीना बाहर दिख रही थी. इजिप्ट जश्न की तैयारियां करना शुरू कर चुका था कि अर्जेंटीना ने वापसी करते हुए उसे बता दिया कि पिक्चर अभी बाकी है...

Written by: Arun Kumar
Updated: July 8, 2026, 9:52 AM IST
Argentina Beat Egypt
इजिप्ट के खिलाफ गोल दागने के बाद जश्न मनाते अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी (तस्वीर @Xinhua से IANS द्वारा)
  • मैच के अंतिम 11 मिनटों तक 0-2 से पिछड़ा हुआ था अर्जेंटीना
  • ऐसा लगा अंतिम लम्हो में नींद से जागा अर्जेंटीना 3-2 से जीता मैच
  • मेसी रहे जीत के हीरो मैच में एक असिस्ट और एक गोल
  • क्वॉर्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड से होगा अर्जेंटीना का मुकाबला

फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में धमाल मचाते हुए अर्जेंटीना ने इजिप्ट को 3-2 से हराकर क्वॉर्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है. डिफेंडिंग चैम्पियन टीम यहां बाहर होने की कगार पर पहुंच गई थी. 79वें मिनट तक अर्जेंटीना की टीम 0-2 से पीछे थी, मैच के नियमित समय में सिर्फ 11 मिनट का ही खेल बाकी था और दबाब मौजूदा चैम्पियन पर साफ दिख रहा था, लेकिन अटलांटा में खेले गए इस मैच अर्जेंटीना के नायक और कप्तान लियोनेल मेसी (Lionel Messi) ने टीम को संभाला और बताया कि मैच में खत्म होने में अभी समय बाकी है और बचे हुए मिनटों में हमने अब वह करना है, जो एक चैम्पियन टीम को करना चाहिए.

0-2 से पिछड़ी अर्जेंटीना का मेसी ने बढ़ाया जोश

बस फिर क्या था, थकी हुई दिख रही अर्जेंटीना की टीम ने धमाकेदार वापसी करते हुए है इजिप्ट पर एक के बाद एक दो गोल कर स्कोरलाइन बराबर कर दी. इसके बाद खेल इंजरी टाइम में पहुंचा तो अर्जेंटीना ने तीसरा गोल दागकर बढ़त बना ली. अर्जेंटीना के लिए इतनी बढ़त काफी थी और उसने अंतिम कुछ मिनटों में खेल के पास-पास खेलकर टाइम पास से अपनी बढ़त बनाए रखकर जीत दर्ज कर ली. अब वह अंतिम 8 में है.

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कप्तान मेसी ने मैच में किया एक असिस्ट और एक गोल

टीम के कप्तान लियोनेल मेसी ने इस मैच में एक गोल में असिस्ट करने के बाद खुद भी एक गोल किया, जबकि एंजो फर्नांडीज ने स्टॉपेज टाइम (90+3′) में विजयी गोल दागा. इससे पहले मिस्र के लिए यासर इब्राहिम (15वें मिनट) और मुस्तफा जिको (62वें मिनट) ने गोल किए थे, जिससे मौजूदा चैंपियन के टूर्नामेंट से जल्दी बाहर होने का खतरा पैदा हो गया था, लेकिन मेसी ने अपना जादू दिखाया; पहले उन्होंने अटैक शुरू किया और 79वें मिनट में क्रिस्टियन रोमेरो के गोल में मदद की. इसके बाद 83वें मिनट में खुद भी गोल किया.

अर्जेंटीना ने 4 मिनट में 2 गोल की बराबरी

लुटारो ने एक लंबी गेंद एरिया में डाली, जो अर्जेंटीना के कप्तान के लिए सही जगह गिरी और उन्होंने उसे गोल की तरफ किक किया. गोलकीपर शोबेइर ने गेंद को छूने की कोशिश की, लेकिन वह बार से टकराकर अंदर चली गई और स्कोर 2-2 हो गया. इसके बाद एंजो फर्नांडीज ने स्टॉपेज टाइम के तीसरे मिनट में एक शानदार गोल करके अर्जेंटीना की जीत सुनिश्चित करते हुए स्कोर 3-2 कर दिया.

मिस्र ने बनाई चौंकाने वाली बढ़त

इससे पहले, अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप  2018 में फ्रांस के खिलाफ राउंड ऑफ 16 मैच में पहली बार मैच के पहले हाफ में गोल खाया था. इससे पिछले 11 मुकाबलों में उन्होंने पहले हाफ में कोई गोल नहीं खाया था. यासर इब्राहिम ने हेडर से गोल करके मिस्र को चौंकाने वाली बढ़त दिलाई, जिसे मुस्तफा शोबीर ने शानदार ढंग से बचाए रखा. गोलकीपर ने मेसी की पेनाल्टी को बचाने के लिए डाइव लगाई और एलेक्सिस मैक एलिस्टर और जूलियन अल्वारेज के शॉट्स को भी शानदार ढंग से रोका.

जीत के जश्न को तैयार हो रहा था मिस्र, अर्जेंटीना ने झकझोरा

मिस्र को लगा कि उन्होंने एक घंटे का खेल पूरा होने से ठीक पहले दूसरा गोल कर लिया है. हैसम हसन ने दाईं ओर से शानदार दौड़ लगाई और सालाह को गेंद दी, जिन्होंने जिको को गोल करने में मदद की. हालांकि, गोल से ठीक पहले फाउल होने के कारण उसे रद्द कर दिया गया, लेकिन इससे अल अहली के खिलाड़ी की बढ़त दोगुनी करने की कोशिश में बस थोड़ी देर हुई, उन्होंने सालाह और हसन के साथ मिलकर किए गए तेज काउंटर-अटैक पर गोल कर दिया.

अर्जेंटीना के लिए रोमेरो, मेसी और फर्नांडीज ने किए गोल

इससे मिस्र जीत के बहुत करीब पहुंच गया चुका था, लेकिन अर्जेंटीना ने हार नहीं मानी. उन्होंने कई मौके गंवाए लेकिन धैर्य नहीं खोया; वे लगातार हमले करते रहे, मौके बनाते रहे और शानदार वापसी की. क्रिश्चियन रोमेरो ने एक गोल करके अंतर कम किया, मेसी के शानदार फिनिश से बराबरी हुई और फर्नांडीज ने एक यादगार वापसी की.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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